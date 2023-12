De Felice prima di Monterosi-Turris: “Domani mi aspetto una prestazione vincente”

Domani sfida ostica per la Turris che andrà in quel di Teramo per affrontare il fanalino di coda Monterosi per una sfida diretta nella zona bassa di classifica. Gli uomini di Bruno Caneo non perdono da tre partite e con il Monterosi si vuole tornare a fare bottino pieno (che manca da metà ottobre). In vista della partita si è presentato ai microfoni della stampa l’attaccante Francesco De Felice. L’attaccante è in buon momento di forma ed ha scalzato Riccardo Maniero nelle gerarchie del tecnico sardo nelle ultime partite disputate in campionato.

Le parole di De Felice prima di Monterosi-Turris

L’attaccante apre la conferenza stampa parlando della sfida di domani: “Domani mi aspetto una prestazione importante e vincente. Vogliamo tirarci fuori da questa situazione negativa in classifica e per farlo servono i tre punti contro il Monterosi”.

Sul momento personale e il gol contro il Latina: “Dopo tutto quello che ho passato sono felice di aiutare la squadra con i miei gol. Anche se vorrei che ogni tanto valessero i tre punti. È un pareggio importante, arrivato contro una squadra di valore che sta facendo bene quest’anno. Però volevamo la vittoria e da domani faremo di tutto per conquistarla. Mi sto trovando bene, faccio quello che mi chiede il mister. In questo momento sto ottenendo buoni risultati in campo. Purtroppo quest’anno mi sono stati annullati anche due gol regolari”.

Ritorno al passato con la domanda sul rigore sbagliato nel derby contro la Juve Stabia: “I rigori li sbagliano tutti. Mi pento della maniera in cui l’ho sbagliato perché non era un rigore da tirare in quel modo e sono dispiaciuto. Purtroppo è andata così, posso chiedere solo scusa, ma sono ripartito alla grande e adesso sto bene”.