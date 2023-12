Ascensore in Villa vandalizzato il giorno di Natale: servizio ripristinato in tempi record

Ascensore in Villa Comunale: distrutto a Natale, tornato operativo ieri 27 dicembre

Un atto vandalico aveva distrutto la pulsantiera dell’ascensore nella Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo” di Torre del Greco, rendendolo nuovamente inutilizzabile: ma il tempestivo intervento ha già restituito alla cittadinanza l’impianto di Piazzale Cesare Battisti.

Ascensore in Villa Comunale, vandali in azione

Era tornato operativo il 18 dicembre scorso dopo lunghi mesi di stop: l’ascensore “maledetto” della Villa Ciaravolo a Torre del Greco aveva ripreso a funzionare nel pieno degli eventi del Villaggio di Natale che proprio nel polmone verde di Corso Vittorio Emanuele stanno animando le festività torresi. Un segnale di speranza a pochi giorni dal Natale, che proprio il 25 dicembre sarebbe stato spento sotto i colpi di un atto vandalico che avrebbe forzato le porte e distrutto la pulsantiera dell’impianto, costringendone la chiusura al pubblico.

“Vandali hanno spaccato la pulsantiera interna della cabina e forzato le porte di accesso al primo piano, costringendoci a sospendere temporaneamente il servizio. Mercoledì i tecnici interverranno. Ci auguriamo che i danni non siano tali da causare un nuovo lungo stop. Ancora una volta l’inciviltà di pochi costringe tanti a vedersi privare di un servizio”. Così scriveva il sindaco Luigi Mennella sulle sue pagine social, annunciando il misfatto. E così è stato fatto: ieri, mercoledì 27 dicembre, l’intervento tecnico ha consentito il ripristino in tempi record dell’ascensore alla sua piena funzionalità.

Esplosioni in Villa e danni alle casette: caccia ai colpevoli

Sembra sempre più una “guerra alla bellezza”, inconsapevole o forse no, mossa da soggetti inadatti alla civile convivenza. La risposta dell’amministrazione è stata pronta, stavolta, a riparare il danno in tempi record, lanciando un messaggio, anche simbolico: i vandali non l’avranno vinta.

Non è il solo atto criminoso accaduto nei giorni di Natale nel parco: proprio ieri, 27 dicembre, nel giorno del ritorno in funzione dell’ascensore, sulle pagine social del primo cittadino sono apparse le desolanti immagini di alcune casette proprio del Villaggio di Natale parzialmente distrutte. Secondo alcune testimonianze, proprio nella zona della Villa Comunale si sarebbero udite forti esplosioni più simili a bombe carta che a petardi, avvenute la sera del 26 dicembre. Contro l’atto sarebbe stata presentata formale denuncia, che ha permesso di acquisire le immagini di videosorveglianza degli impianti in zona. Anche per i danni all’ascensore, il volto del colpevole potrebbe venir fuori dall’esame delle registrazioni video.