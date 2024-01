Sorrento-Turris, al via la prevendita dei biglietti: settore ospiti a 17 euro

La Turris si prepara alla trasferta di Potenza per la sfida contro il Sorrento. I corallini arrivano dalle due sconfitte contro Benevento e Crotone, oltre un mercato che procede molto lentamente che non sembra (almeno per ora) aver mantenuto le premesse iniziali. Dall’altra parte c’è il Sorrento che è tra le squadre più in forma del momento con una cavalcata che l’ha portata dalla zona play-out a quella play-off. In vista della sfida in programma domenica nel primo pomeriggio sarà possibile la trasferta per i tifosi corallini.

Al via la prevendita di Sorrento-Turris

Questo è il comunicato emesso dalla Turris per i biglietti riguardante il settore ospite, dedicato ai supporters corallini. Ecco la nota ufficiale del club corallino: “La S.S. Turris Calcio comunica che sono in vendita i biglietti validi per il Settore Ospiti della gara Sorrento-Turris in programma domenica 21 gennaio alle ore 14 allo stadio “ A. Viviani” di Potenza. I tagliandi potranno essere acquistati sul sito www.go2.it al prezzo di 17 euro. La prevendita terminerà sabato 20 gennaio alle ore 19”.

La partita ricordiamo è in programma per domenica 21 alle ore 14:00 e si svolgerà al Viviani di Potenza, come tutte le sfide casalinghe della stagione in casa del Sorrento. Scelta compiuta per colpa dei mancati parametri richiesti dalla Serie C per lo Stadio Italia di Sorrento.