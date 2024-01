Fontana chiama Giannone a Latina, la Turris ci pensa

Continua a muoversi il mercato della Turris. Quella di Frascatore non sarà l’ultima cessione: il Latina dell’ex Gaetano Fontana, dopo aver preso Fasolino vuole continuare a pescare in casa corallina. Il nome richiesto stavolta è quello di Luca Giannone. L’attaccante corallino e capitano della Turris non sta vivendo una buona stagione e nelle ultime giornate è totalmente scomparso dai radar. Da capire come Menichini vorrà impiegarlo nel suo modulo e nel suo modo di fare calcio, ma nell’attesa le offerte al calciatore non mancano.

Il Latina ci prova per Luca Giannone, la Turris ci pensa

Il capitano della Turris, Luca Giannone, è l’oggetto del desiderio di Gaetano Fontana a Latina. Non è la prima offerta che arriva: il numero dieci per ora ha sempre declinato, spinto dalla voglia di non volersi muovere dalla Campania per ragioni personali.

Per ora il Latina ha provato un sondaggio per capire anche le reali intenzioni del calciatore e la sua volontà a lasciare Torre del Greco. Ricordiamo che per Giannone ad inizio mercato c’era stata una grossa offerta del Trapani (rifiutata per più ragioni) e l’interessamento del Giugliano, che però non ha voluto affondare il colpo. La Turris naturalmente prima di dare l’ok alla cessione vuole assicurarsi qualche calciatore che possa sostituirlo e dunque la trattativa, se continuerà, non si chiuderà in tempi strettissimi come successo con Frascatore nella giornata di ieri.