Marco Fida a Turris Live: “Gol irregolare dello Stabia? Voglio sperare che abbiano fatto un aperitivo prima della partita”

Durante la ventiseiesima puntata di Turris Live (il programma di Vesuvio Live dedicato al mondo corallino presentato da Michele Massa e Stefano Esposito e che va in onda ogni lunedì alle ore 20:30 sui nostri canali social) tra gli ospiti della trasmissione abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con uno dei calciatori più amati della storia della Turris, l’attaccante Marco Fida, grande amico della nostra trasmissione.

Le parole di Marco Fida a Turris Live

Apriamo la chiacchierata con l’ex bomber parlando dell’errore arbitrale sul gol di Adorante: “L’errore di ieri sera è abbastanza grave, aldilà se l’attaccante oscura la vista al portiere o no però segna il calciatore in cinque metri in fuorigioco quando parte il tiro, non c’è nemmeno da discutere. Spero che l’arbitro e il guardalinee siano stati a fare degli aperitivi prima di fare questa partita importante, almeno sono giustificati. Sono da non fare più arbitrare sinceramente”.

Sulla partita di Castellammare: “La partita era difficile, la Juve Stabia ne ha perse pochissime quest’anno, ha uno dei migliori attacchi e la migliore difesa. La Turris però lunedì ha giocato bene, le vespe hanno contenuto bene, nel secondo tempo i corallini hanno schiacciato la Juve Stabia ed hanno preso anche la traversa con Giannone. C’è tanto rammarico perché era un punto meritato e fondamentale”.

Sul momento della Turris

La cura Menichini sembra funzionare, ecco il commento del nostro ospite: “La Turris deve andare partita per partita, ha aggiustato la difesa e i numeri lo confermano ed è una cosa fondamentale per la classifica. I corallini hanno una squadra (anche con Caneo) che gioca molto bene e se la giocava con le prime dieci tranquillamente. Ora però è lì e c’è da rimboccarsi le maniche. I miei complimenti a Menichini che ha subito capito la squadra, senza nulla togliere a Caneo che per me rimane eccezionale, però purtroppo quando le cose non vanno bene è giusto cambiare.

“La Turris sta giocando un bel calcio col nuovo mister, crea meno, però è sul pezzo, i corallini hanno un’ottima squadra. Poi alcuni calciatori che non hanno rispecchiato le previsioni ci stanno, ma è normale, è capitato anche a me. Costruimmo una rosa per vincere il campionato a Torre e siamo stati per parecchio tempo ultimi”.

Il commento di Marco Fida su Jallow

Le parole dell’ex attaccante su Jallow: “Jallow l’ho visto e devo dire che è un ottimo acquisto, è stato decisivo su due autoreti, tra cui quella col Potenza. E’ un giocatore bravo, anche lunedì nei primi minuti era stato uno dei pochi che ha tenuto palla, lottato, mi è piaciuto molto, arriveranno anche i suoi gol, è un ottimo acquisto. Insieme a Maniero? Li vedrei bene però sinceramente giocare adesso con due attaccanti centrali è molto rischioso, Maniero è un bomber e adesso può servire, anche se però ora punterei su Jallow, poi Riccardo nell’ultima mezz’ora può fare la differenza, anche perché rientra da un infortunio.

Domenica testa al Taranto

Il commento sull’ambiente e sulla prossima sfida contro il Taranto di Capuano: “Ambiente? I tifosi della Turris ti criticano in continuazione ma sono una garanzia assoluta, nel weekend li vedi tutti allo stadio e sono quelli che mi preoccupano meno perché saranno loro a portarci alla salvezza con la squadra. Il trittico di partite che ora arriva mi preoccupa, domenica c’è il Taranto di Capuano e mi fa paura, se non vuoi giocare a calcio, gioca contro Capuano, sarà difficile, da stare attenti per novanta minuti”.

“Vedo una partita bloccata poi spero per noi di vincerla, anche se il Taranto subisce poco ed ha un buon attacco. La Turris non deve avere fretta di voler vincere. Capuano lo conosco bene, è un personaggio incredibile e allenatore incredibile, non gli si può dire nulla, fa rendere la squadra, quest’anno sta lottando per la Serie B meritando”.