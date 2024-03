Esempio carica l’ambiente Turris: “Con questa testa, tutti uniti”

La Turris si prepara alla sfida di domenica sera contro il Monopoli. Gli uomini di Leonardo Menichini dopo il successo di lunedì nel derby contro la Casertana sono chiamati ad un nuovo scontro decisivo. Complice l’occasione ghiotta di classifica, in Puglia la sfida contro i biancoverdi potrebbe essere fondamentale, sia per allungare sul Monterosi (penultimo) sia per avvicinarsi meglio allo scontro diretto della domenica dopo contro il Catania. In vista di questo rush di partite, sui propri canali social l’attuale capitano, Stefano Esempio, ha caricato l’ambiente con un post.

Esempio carica la Turris, il post infiamma i tifosi

Autore di un’altra prestazione maiuscola, Stefano Esempio è sempre di più nel cuore dei tifosi. A confermare il trend positivo del calciatore, c’è anche la fascia di capitano ereditata da Luca Giannone (viste le continue assenze sul terreno di gioco del numero 10). Chiave assoluta della difesa impostata da Leonardo Menichini, Esempio è uno dei leader della squadra. A conferma del buon momento, sono arrivate le parole scritte dal difensore sui propri canali social, che incita i tifosi e i suoi compagni dopo la vittoria di lunedì così: “Con questa testa qua! Tutti uniti !”.

Un messaggio chiaro, serve la concentrazione di tutti, proprio come nella bella vittoria di lunedì. Il centrale sicuramente sarà tra i titolari anche domenica, quando in Puglia ci sarà lo scontro diretto in corsa verso la salvezza diretta contro il Monopoli. Una partita da non sbagliare, per aggiungere un altro tassello a questa salvezza, che mai come quest’anno è stata e sarà complicata.