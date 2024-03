Menichini prima di Audace Cerignola-Turris: “Servono punti pesanti anche fuoricasa. Dobbiamo fare risultato”

La Turris si prepara alla trasferta di domani sera contro l’Audace Cerignola (calcio d’inizio alle 20:45). Una partita importantissima, visto anche il tonfo del Catania nell’anticipo contro il Giugliano di ieri sera. Serve fare risultato e anche mister Menichini lo sa, lo stesso tecnico in mattinata si è presentato ai microfoni della stampa per la canonica conferenza stampa pre-partita. Tra obiettivi e salvezza, il tecnico ha risposto a tutte le domande con il suo solito sorriso e la sua tranquillità, sempre più iconica in quel di Torre del Greco.

Le parole di Leonardo Menichini prima di Audace Cerignola-Turris

L’analisi sulla sfida da parte del mister corallino: “Fuori casa non si vince da tanto tempo anche se, almeno da quando subentrato, devo dire che le prestazioni ci sono sempre state e avremmo meritato di raccogliere qualcosa in più. Bisogna sicuramente cercare qualche punto pesante anche lontano dal Liguori, ma sappiamo che il Cerignola è un avversario tosto, costruito per i primi posti della classifica, anche se ora non si trova dove sperava di essere. Mi aspetto un rivale che punterà al bottino pieno per entrare nei playoff, ma la nostra classifica ci impone di fare risultato su ogni campo e ci siamo preparati al meglio per questo proposito”.

“Come abbiamo preparato la gara? Sappiamo di dover sfidare un avversario che, giocando in casa, cercherà di vincere la partita per puntare ai playoff. Pensiamo a noi, abbiamo necessità di punti. Dobbiamo andare su tutti i campi con l’intenzione di conquistare risultati importanti per risalire la classifica”.