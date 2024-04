Turris, giovani dalle uova d’oro: 400mila euro di incasso dagli under. La classifica

Giovani d'oro per la Turris: il dato certifica l'ottima campagna sugli under

Il progetto under corallino funziona. La Turris è stata una delle squadre che maggiormente ha usato le proprie giovani frecce e il compenso economico ripaga tutti gli sforzi, in attesa di poter festeggiare la salvezza (che potrebbe arrivare anche questo fine settimana, con una serie di risultati favorevoli). Prima con Caneo e poi con Menichini, la squadra di Torre del Greco è riuscita a valorizzare tante giovani promesse, Pugliese e Nocerino su tutte, creando un compenso non indifferente corrispondente a quasi 400 mila euro (in attesa delle ultime due giornate) e un totale di oltre 17 mila minuti giocati dagli under.

La Turris ed i suoi giovani, la formula è vincente. Il Cesena fa scuola

Quarto posto nella classifica generale, un compenso che supererà i 400 mila euro con le ultime due giornate e oltre 17 mila minuti giocati dai vari under corallini. Maestrelli, Saccani, Pugliese, Nocerino, Cocetta, sono alcuni dei giovani dalle belle promesse che la Turris è riuscita a lanciare. Molti di questi saranno oggetto del desiderio per club di Serie C e soprattutto Serie B (dove qualcosa si sta già muovendo in questo verso). Ma in generale, i corallini sono riusciti a formare un giusto mix che sta trascinando con Menichini in panchina ad una salvezza, che però non è ancora sicura.

Nella classifica a capeggiare c’è l’Albinoleffe con quasi 550mila euro di incasso e 40mila minuti. Secondo il Cesena che fa scuola a tutte, girone B vinto e guadagno grosso con 464mila euro e 35mila minuti giocati, dimostrando che il giusto mix è possibile. A chiudere il podio c’è il Picerno con 433mila euro e 19mila minuti. Quarta la Turris e a chiudere la top 5 c’è il Sestri Levante con un guadagno di 381mila euro nonostante i 28mila minuti dati agli under.