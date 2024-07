Turris, la situazione dei partenti: D’Auria passa al Potenza, Miceli aspetta il Taranto

Dopo i primi quattro acquisti annunciati dal DT Napolitano durante la presentazione ufficiale di lunedì pomeriggio, la Turris continua a guardare anche il mercato in sede d’uscita. Dopo aver lasciato Riccardo Maniero (in direzione Savoia), i corallini hanno ceduto anche l’esterno Gianluca D’Auria che si è accasato al Potenza, sempre nel girone C di Serie C. La lista dei partenti però è ancora lunga: sono tanti i calciatori che probabilmente lasceranno Torre del Greco, ma almeno per alcuni ci sono delle trattative già abbastanza avviate.

I movimenti in uscita di casa Turris

Dopo Maniero, di cui si aspetta solo l’ufficialità, anche Gianluca D’Auria saluta la Turris. L’esterno lascia Torre del Greco dopo una sola stagione, complice anche un rapporto con la piazza mai realmente sbocciato per una serie di episodi “social”. L’ex Carrarese si è accordato con il Potenza nel tardo pomeriggio di ieri firmando un contratto biennale. In dubbio invece tante altre situazioni in casa corallina. Quella che sta tenendo maggiormente banco è quella legata a Mirko Miceli: il difensore vuole solo il Taranto che lo attende dopo gli ultimi sei mesi da protagonista assoluto con la maglia dei pugliesi. C’è però da trovare l’accordo tra le parti che per ora continua a mancare.

Per Panelli, come abbiamo detto ieri, c’è il Carpi in pole position che sta continuando a lavorare sulla trattativa. Per Jallow la corsa invece è sempre più aperta e nel gruppetto di squadre interessate al gambiano c’è anche l’Altamura che sogna il grande colpo per il suo attacco. Nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio per il calciatore che in Puglia ritroverebbe Di Donato, allenatore con cui ha condiviso l’avventura a Latina. Si lavora anche per l’addio di Siega. Il calciatore ha uno degli stipendi più alti dell’intera rosa e la società corallina in questi giorni è a stretto contatto con il suo agente.

Per tutti gli altri invece non c’è ancora nulla da segnalare, il mercato è ancora lungo e tante situazioni sono ancora in bilico. Altre invece sono da studiare con mister Conte che, come ribadito in conferenza stampa, prima di dare giudizi vuole vedere i suoi calciatori all’opera negli allenamenti che inizieranno nei prossimi giorni, prima di spostarsi a Capracotta per il ritiro.