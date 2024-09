Turris, Caneo rescinde ma non basta: riflessioni anche su Pouwels

Bruno Caneo trova l'accordo con la Turris per la rescissione ma non basta per scendere sotto il fatidico milione - Foto Salvatore Varo

E’ un venerdì caldo in casa Turris. I corallini vedono avvicinarsi sensibilmente la data del 9 settembre, chiave per il caso fideiussione. In attesa di comunicazioni che dovrebbero arrivare in giornata, la squadra di Torre del Greco continua a cercare di abbattere il proprio monte ingaggi per evitare di pagare la fideiussione aggiuntiva. Missione non facile. Sono tante le voci ascoltate in queste ore tra calciatori ed ex allenatori e una di queste è quella di Bruno Caneo con cui si è trovato un accordo per la rescissione.

La Turris si libera di Caneo e riflette sui nuovi acquisti

Il tecnico sardo aveva ancora altri due anni di contratto (nel maggio 2023 aveva firmato per un triennale). Una piccola boccata d’aria per le casse coralline, risolvendo con Bruno Caneo e aggiungendo una buonuscita. Discorso opposto invece con mister Menichini: il tecnico ha rifiutato la proposta e rimarrà ancora nel libro paga corallino.

La rescissione col tecnico sardo però non permette alla Turris di scendere sotto il fatidico milione, serve ancora qualche movimento. Nel mentre la società fa riflessioni anche su alcuni calciatori, specialmente tra i nuovi acquisti: uno tra tutti è Maarten Pouwels. Uno dei tre colpi dell’ultimo giorno dunque rischia di saltare, ma per ogni certezza bisognerà aspettare le prossime ore.

Ore, tra l’altro, caldissime anche sul fronte fideiussione. La piazza è col fiato sospeso e in giornata la società dovrebbe dare importanti informazioni in merito. La speranza è di avere tutti i nuovi acquisti in vista della partita contro il Latina (già fondamentale vista la classifica). Nel caso in cui la situazione non dovesse risolversi in questa settimana, si avrà ancora lunedì 9 per chiudere definitivamente la pratica. La volontà però è quella di risolvere il tutto già nelle prossime ore e dare a Mirko Conte tutti gli effettivi.