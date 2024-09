Carro trionfale, l’autore del bozzetto è Costantino Linguella: “Penso all’Immacolata ogni giorno”

Esposto in Basilica il bozzetto del carro dell’Immacolata 2024: per la prima volta, l’ideazione è stata affidata a Costantino Linguella.

Linguella, l’ideatore del bozzetto del carro 2024

Giornalista pubblicista, scrittore ed esperto di finanza, da grande appassionato della propria città, Torre del Greco, e fedelissimo dell’Immacolata da sempre, Linguella corona un sogno: ideare il carro che l’8 dicembre 2024 porterà la Madonna in trionfo per le strade torresi.

Un traguardo reso possibile anche dalla consulenza artistica di Riccardo Lamberti, storico realizzatore del carro che anche quest’anno trasformerà l’attuale bozzetto in una macchina di legno, cartapesta e stoffa animata da fede e preghiera.

“L’idea è immeritatamente mia: una gioia immensa”

Con queste parole, Costantino Linguella ha voluto annunciare ieri la notizia: “Col cuore colmo di gioia voglio parteciparvi di una bellissima notizia: su indicazione del nostro caro Mons. Giosuè Lombardo e coadiuvato nella direzione artistica dal maestro Riccardo Lamberti, l’idea bozzetto del carro trionfale dell’Immacolata di questo anno esposta in Santa Croce dal titolo “Maria Madre di fiducia, Madre della speranza” è immeritatamente mia”.

“La gioia per questo mio contributo è immensa e arriva dove nemmeno i miei sogni e i miei pensieri piu fantasiosi di felicità erano mai arrivati. Il mio grazie a don Giosuè è infinito. Lui che mi conosce da sempre sa quanto io sia legato all’Immacolata e a questa festa”.

Una passione grandissima: “Cominciai ad 8 anni con un ‘carriciello'”

“Feci il mio primo ‘carriciello’ che avevo otto anni con al centro una Madonnina di Lourdes di quelle di plastica – racconta Linguella – Coinvolsi altri bambini a portarlo almeno nella nostra strada, corso Umberto I. Col passare del tempo poi sono diventato portatore e successivamente da semplice cittadino ho sempre avuto una forte devozione dell’immagine sacra”.

“Credo che non ci sia stato giorno che insieme alle persone care io non abbia rivolto un pensiero alla nostra Immacolata. Spero che la Madonna attraverso il mio disegno e alla realizzazione di Riccardo Lamberti accendi nell’animo dei bambini, come me allora, e nel cuore bambino degli adulti, fede cristiana e passione civile“.

Carro dell’Immacolata 2024, la spiegazione dell’ideatore

“Il carro di questo anno vuole essere, come da indicazioni del parroco, una catechesi itinerante di facile lettura artistica e di utile spunto alla riflessione cristiana e mariana sulle azioni della nostra vita quotidiana. Il progetto artistico della macchina da festa simboleggia un complesso monumentale di una fontana barocca sul quale è posta la nostra Immacolata Concezione di Torre del Greco”.

“Le quattro conchiglie dove sgorga l acqua rappresentano i quattro dogmi della Madonna, i fiori simboleggiano la fiducia, data e ricevuta. L’ancora rappresenta la speranza e la fede . L’acqua è il segno di vita cristiana. Il mantello rappresenta la protezione. C’è poi un’ulteriore simbologia legata a due importanti eventi: il Giubileo e l’anniversario dell’Inconorazione della Madonna Immacolata di Torre del Greco rappresentati dalla Croce e dalla corona. Nella parte posteriore su pergamena c’è un verso tratto da un componimento scritto per l’occasione, dedicato al significato che questa festa ha per la città”.