Da Bari elogiano Onofrietti: “Alla Turris era un oggetto del mistero, adesso è un gioiello”

La Turris continua a volare. Dopo la vittoria contro la Cavese i corallini sono riusciti a battere anche il Giugliano. Nonostante le condizioni metereologiche proibitive ed un avversario tosto, gli uomini di mister Conte hanno dominato in lungo e in largo e sono riusciti a guadagnare i tre punti con un netto 2-0. Al gol nel primo tempo di Pugliese, nel finale di partita si è aggiunto anche quello di Vincenzo Onofrietti. Il giovane proveniente dal Borussia Dortmund prima, e poi dal Bari, nonostante qualche minuto in meno giocato nelle ultime partite ha fatto innamorare tutti con un sinistro perfetto.

Il Bari già fa la corte a Onofrietti, alla Turris sarà solo di passaggio

Il calciatore è arrivato quest’estate in prestito dal Bari che lo aveva appena sottratto al Borussia Dortmund. Dopo qualche titolarità iniziale ha perso il posto a discapito dell’ottimo Luca Nocerino, ma contro il Giugliano l’italo-tedesco ha dato un segnale importante. A Conte adesso il compito di scegliere il partner ideale per Luca Giannone sulla trequarti, senza dimenticare che in questo ballottaggio c’è anche Armiento che nasce come uomo dietro la punta. TuttoBari sul calciatore scrive che:

“Arrivato un po’ come un oggetto misterioso nel corso dell’ultima campagna trasferimenti, Vincenzo Onofrietti continua a destare curiosità. Il ragazzo classe 2005, arrivato dal Borussia Dortmund e in prestito alla Turris, è un monitorato speciale della dirigenza biancorossa anche in vista del prossimo campionato. Dopo alcune settimane di ambientamento, Onofrietti è riuscito a trovare il suo primo gol in Italia nella bella vittoria della sua Turris contro il Giuliano sabato scorso. Per lui una sgroppata sulla fascia destra e poi bel tiro di sinistro dal limite dell’area a punire Russo. Un vero e proprio gioiellino con cui il ragazzo si è presentato in Italia”.