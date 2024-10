Pugliese e Onofrietti segnano, Marcone para: la Turris vince col Giugliano 2-0

La Turris vince il derby contro il Giugliano e si regala un’altra boccata in classifica grazie ai gol di Pugliese e Onofrietti. Corallini protagonisti assoluti di un altra grande prestazione che da tanto morale ai propri tifosi (circa 850 nonostante le condizioni proibitive). Nel prossimo turno la squadra di Mirko Conte affronterà il fanalino di coda Taranto in terra pugliese (domenica ore 15:00).

La cronaca di Turris-Giugliano

La sfida si apre con la Turris propositiva che trova il vantaggio dopo 4 minuti con Pugliese che su verticalizzazione di Morrone colpisce col destro e insacca Russo. Il Giugliano risponde al 14’ con Padula ma Marcone è attento. La partita rallenta e la prima azione degna di nota arriva solo venti minuti dopo con Casarini che da punizione sfiora l’incrocio. Ultimo sussulto della frazione una punizione di Giannone che viene però controllata da Russo.

La ripresa si apre col Giugliano in attacco, protagonisti Celeghin e Marcone, il primo tenta la fortuna due volte, il secondo gliela nega altrettante volte. Al 58’ la possibile svolta, Parodi atterra in area Ciuferri, l’arbitro assegna rigore ma Marcone ipnotizza De Rosa e tiene a galla i corallini con un riflesso felino. I corallini ritrovano coraggio (dopo una pausa di una decina di minuti causa black-out al Liguori) e trovano anche il raddoppio con Morrone ma l’arbitro ferma tutto per una posizione di offside. Minuto 86 occasione Giugliano, ma ancora una volta Marcone è provvidenziale. L’arbitro concede otto minuti di recupero e negli attimi finali la Turris cala il bis grazie al neo-entrato Onofrietti che con un azione sontuosa insacca dal limite per la gioia dei tifosi corallini. Aumenta anche il nervosismo e prima del fischio finale arriva il rosso diretto per Celeghin per fallo su Nicolao.