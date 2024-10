La squadra scrive ai tifosi: “Abbiamo bisogno di voi. La Turris è un bene esclusivo della città”

I calciatori e lo staff della Turris in mattinata hanno affidato alla stampa un comunicato per i propri tifosi. Un messaggio che proviene dal cuore, senza passare per i canali ufficiali della società. In casa corallina, sponda societaria, le problematiche aumentano. A seguito di un’ulteriore penalizzazione che sembra oramai certa, e il messaggio di Ettore Capriola durante l’ultima puntata di Turris Live, le acque a Torre del Greco si sono mosse e non poco. Proprio per questo motivo la squadra ha voluto scrivere ai tifosi per tranquillizzarli: nonostante le tante difficoltà fuori dal campo, calciatori e staff si isoleranno per portare a casa i punti che servono per la salvezza. Non manca un passaggio estremamente significativo: “La Turris è e resta un bene esclusivo della città”.

Il comunicato dei calciatori e dello staff della Turris sulla difficile situazione attuale

Un messaggio forte e chiaro quello della squadra corallina. Nel nuvoloso cielo di Torre del Greco, l’unica luce sembra essere il gruppo che tanto sta facendo bene in questo inizio di campionato. Nonostante l’inizio di campionato complicato (senza i nuovi acquisti), la Turris ha poi ritrovato la strada giusta inanellando buone prestazioni. I ragazzi hanno raccolto 13 punti, diventati poi dodici a seguito di una prima penalizzazione, ma che con molta probabilità – purtroppo – diminuiranno ancora a seguito di una seconda sanzione.

I calciatori e lo staff: “La Turris è un bene esclusivo della città”

“Con il presente comunicato dichiariamo con fermezza che cercheremo di estraniarci da tutte le problematiche connesse agli aspetti societari e di convogliare tutte le nostre energie fisiche e mentali al raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Ora più che mai abbiamo bisogno di una componente importante per raggiungerlo: il tifo, la nostra gente. Vi chiediamo già dalla gara di giovedì di starci vicino e di supportarci per il solo bene della Turris che è e resta un bene esclusivo della città. Abbiamo bisogno di voi! Staff tecnico e gruppo squadra”.