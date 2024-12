Immacolata, processione rinviata al 15 dicembre, confermati gli eventi del 7: gli aggiornamenti

L’Immacolata non uscirà l’8 dicembre: la notizia che tanti torresi temevano è arrivata nella mattinata di venerdì 6 dicembre. Le condizioni meteorologiche avverse hanno fatto decidere per il rinvio a domenica 15.

AGGIORNAMENTI:

6 dicembre – 13.35: La Basilica di Santa Croce, con un comunicato stampa, annuncia ufficialmente il rinvio della processione a domenica 15 dicembre. Confermati gli eventi del 7 dicembre, compresa la girata delle ore 14. Confermati gli orari delle celebrazioni eucaristiche.

6 dicembre – 11.47: Il rinvio è confermato da fonti vicine alla Basilica di Santa Croce: sarebbe dovuto partire oggi il montaggio dei dispositivi di sicurezza per domenica 8 dicembre ma il comitato di sicurezza avrebbe deciso per il rinvio dell’evento.

6 dicembre – 11.26: Costantino Linguella, progettista del carro e collaboratore del sindaco Luigi Mennella, annuncia il rinvio della processione per cause meteorologiche.

Processione dell’Immacolata rinviata: appuntamento al 15 dicembre

Con il maltempo non si scherza più e le misure di sicurezza in campo per l’8 dicembre a Torre del Greco non lasciano margine d’errore: sarebbero state q/6ueste due variabili a portare alla decisione, probabilmente inedita nella storia dell’Immacolata a Torre del Greco, di rinviare di una settimana l’uscita del carro trionfale con una decisione presa 48 ore prima del momento tanto atteso.

I fedeli dell’Immacolata sono stati abituati, negli anni, a vivere con trepidazione ed ansia il cammino verso l’Immacolata anche per la questione meteorologica: il dubbio sull’eventuale pioggia e sul vento che possono determinare il rinvio della processione è sempre stato dietro l’angolo per una festa che si svolge all’aperto, lungo tutta la giornata ed in pieno inverno. Un’attesa che solitamente veniva sciolta solo pochi minuti prima delle 10, l’otto di dicembre.

La città è così divisa nei confronti di questa eventualità, oggi certezza: tanti che hanno organizzato il rientro a Torre di amici, parenti, o per sé stessi nel weekend dell’Immacolata, turni di lavoro, eventi in famiglia e quant’altro attorno all’uscita del carro, hanno appreso con tristezza il rinvio. L’evento posticipato, per alcuni, è addirittura un “cattivo presagio”.

Ma c’è un’altra parte di torresi che vive con particolare enfasi il rinvio, vedendolo come un prolungarsi della festa. Per tantissimi, la frase ricorrente è: “Abbiamo aspettato un anno intero per vederla, aspetteremo un’altra settimana”. Un’espressione che si sentirà bisbigliare molto domenica mattina, quando il portone di Santa Croce non si aprirà.

Confermata la girata e la messa dei portatori: in diretta su Vesuviolive.it

