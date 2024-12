Immacolata, riparte il conto alla rovescia: occhio al meteo per domenica 15

Quando esce l’Immacolata? La domanda che attanaglia tanti torresi è legata alle previsioni del tempo per il prossimo weekend: il meteo per l’8 ci ha “azzeccato” con la città sotto al diluvio per tutta la giornata.

Quando esce l’Immacolata: occhio alle previsioni

Il rinvio della processione dell’Immacolata a Torre del Greco dall’8 al 15 di dicembre è stato inedito non tanto per il fatto in sé, normale per una festa che ricade in pieno periodo invernale, quanto per l’anticipo con cui la notizia è arrivata.

Non era mai successo che ben 48 ore prima dell’uscita programmata la città fosse a conoscenza del rinvio: ma questo non ha stemperato l’entusiasmo dei fedeli, pronti ad affollare la Basilica di Santa Croce per la “girata” del carro di sabato 7 dicembre alle 14 (ma la chiesa era gremita già da mezzogiorno) e fino alla mezzanotte inoltrata per la Scala Santa. Due eventi trasmessi in diretta da Vesuviolive.it e seguiti da persone collegate dai 5 continenti.

Un raggio di sole e speranza sulla città

Certo, più di un torrese ha malinconicamente guardato il cielo sereno per ore, domenica mattina, pensando all’ennesimo falso allarme del meteo, reo di aver fatto rimandare ingiustamente la processione.

Forse, il senso dell’Immacolata a Torre del Greco è tutto in quel raggio di sole che è trapelato dalle vetrate della “parrocchia” proprio mentre don Giosuè Lombardo recitava l’atto di affidamento della città alla Madonna ed invocava l’intercessione della Vergine per la pace: un filo di calore, luce e speranza per lenire ogni tribolazione personale e collettiva.

Invece, dalle ore 10.30 circa una pioggia quasi ininterrotta ha bagnato Torre del Greco fino a tarda sera, “giustificando” il rinvio dell’evento più atteso dalla città. Come se non bastasse, le strade bagnate per la pioggia caduta nella notte sarebbero state pericolosissime, scivolose per la folla di fedeli e per i portatori.

Meteo contrastante per domenica: ancora qualche giorno per decidere

Festa rinviata, quindi, a domenica 15 dicembre, meteo permettendo: gli occhi dei torresi sono già sui siti specializzati e le orecchie rizzate sui TG. Al momento, le previsioni sono contrastanti: alcuni portali annunciano pioggia, altri prevedono che i rovesci possano terminare nella nottata tra sabato e domenica, “salvando” l’Immacolata.

È lecito prevedere che, anche questa settimana, ogni riserva sarà sciolta nel bene o nel male entro le 48 ore antecedenti l’uscita del carro: quindi venerdì 13 o – caso più ottimista – giovedì 12 dicembre.

Fino ad allora saremo con gli occhi al cielo ed al meteo insieme a gran parte della città corallina: sperando di poterli fissare, quanto prima, sul portone di Santa Croce per scorgere il profilo dell’Immacolata in una bella domenica di sole.