Turris, anche Armiento tra i nomi in uscita: su di lui c’è il Perth Glory

Carlo Armiento potrebbe anche lui salutare la Turris, sull’australiano c’è il Perth Glory (Foto Salvatore Varo)

Potrebbe essere giunta già al capolinea l’avventura italiana di Carlo Armiento. L’ala australiana arrivata quest’estate è ben presto diventata un oggetto misterioso in casa Turris per colpa dello scarsissimo minutaggio avuto nel corso della prima parte di campionato.

Nel “fuggi fuggi” corallino anche l’australiano potrebbe abbandonare la causa e chiudere così il suo rapporto calcistico con l’Italia. Per l’ala offensiva c’è l’interessamento del Perth Glory, squadra in cui ha già militato tra il 2019 e il 2021.

Armiento potrebbe lasciare la Turris, su di lui c’è il ritorno di fiamma del Perth Glory

Carlo Armiento in questa prima metà di stagione ha messo a referto sei presenze in campionato con poco più di cento minuti giocati, senza riuscire mai ad andare a referto con gol o assist.

Per Armiento le difficoltà sono state tante, dagli infortuni a settembre, allo scarsissimo impiego una volta recuperato completamente dalle sue noie fisiche.

Per lui giusto qualche spezzone di partita dove non si è mai messo completamente in mostra, manca invece ancora la prima maglia da titolare per un calciatore che quest’estate veniva definito come una delle scommesse di punta della campagna acquisti corallina.

La squadra interessata a lui è il Perth Glory, formazione della massima serie australiana che lo ha già avuto per due stagioni, con cui ha raccolto 31 presenze, 4 reti e 4 assist.

Per ora c’è stato solamente un sondaggio e le trattativa potrebbe avere importanti responsi nelle prossime settimane. Domenica per l’australiano ci sarà ancora la Turris e la possibilità che possa partire dal primo minuto contro il Potenza sono alte, complice anche l’emergenza offensiva che sta vivendo la squadra corallina tra infortuni e partenze.