Turris, sprint del Benevento per Pugliese: superate Potenza e Juventus Next Gen

Samuel Pugliese è vicino all’accordo con il Benevento, salutando la Turris a gennaio (Foto Salvatore Varo)

Continua il calciomercato in uscita della Turris. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Samuel Pugliese, il talentuoso centrocampista corallino classe 2004 è uno dei calciatori più attenzionati nel panorama under in Serie C.

A differenza di Luca Nocerino, il centrocampista irpino sembra essere il sacrificato per il mercato di gennaio.

Su di lui nelle ultime settimane hanno bussato alla porta nell’ordine Potenza, Benevento e Juventus Next Gen. Nelle ultime ore però la candidatura della capolista del girone C è avanzata in pole position, complice anche la preferenza data dallo stesso calciatore che vorrebbe rimanere in Campania.

Il Benevento sale in testa nella corsa a Pugliese, la Turris potrebbe cederlo nelle prossime settimane

Il gioiellino corallino classe 2004 quest’anno ha alternato grandi prestazioni ad altre da incubo. Pesano sul suo campionato le due espulsioni che lo hanno tenuto fuori per più partite. Nonostante ciò, la classe e anche il fiuto del gol del calciatore non si discutono e per questo motivo la concorrenza per il centrocampista è molta.

In testa in questo momento c’è il Benevento che in questa stagione ha deciso di puntare molto sui giovani, non a caso è al primo posto nella classifica del minutaggio under.

Per ora niente di ufficiale, le parti discutono per trovare l’accordo. Non è esclusa una contropartita economica che andrà nelle casse della Turris, visto che il calciatore è regolarmente sotto contratto e a differenza di altri non ha chiesto la rescissione contrattuale.

Nel mentre Pugliese domani sarà regolarmente in campo per la sfida tra i corallini ed il Potenza. Da scoprire in quale veste tattica, visto che Imbimbo ha lavorato in settimana su diverse soluzioni, dove il centrocampista era assoluto protagonista. La suggestione è quello di vederlo avanzato sulla trequarti.