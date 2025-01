Turris interessata a Badje della Cavese, ma non sarà scambiato con Giannone: i dettagli

La Turris strizza l’occhio a Badje della Cavese ma nella trattativa non entrerà Giannone

Continua il mercato di casa Turris. Per la squadra corallina è il momento anche di aggiungere qualche pedina al proprio scacchiere.

Uno dei reparti dove si pensa alla rifondazione totale è quello dell’attacco, che numeri alla mano è tra i peggiori di tutta la Serie C.

Tra i primi nomi attenzionati da Rosario Primicile (che dovrebbe rientrare in società come direttore generale) c’è quello di Ismaila Badje, ala destra della Cavese.

Negli ultimi giorni i contatti tra le due squadre sono stati vivi, con l’accordo che si potrebbe trovare già nel corso della prossima settimana.

Nelle ultime ore si era paventata una possibilità di scambio con Luca Giannone che doveva fare il percorso inverso e sposare il progetto Cavese, trattativa che per ora non esiste.

Per Ismaila Badje la trattativa sembra essere ad un buon punto. Il classe 2001 nelle fila della Cavese quest’anno ha messo a referto 10 presenze, con un assist.

L’anno scorso è stato invece titolare nelle fila del Sorrento raccogliendo 2 assist, nell’inedito ruolo di uomo tutta fascia. La Turris vuole cambiare il suo attacco, e il calciatore gambiano potrebbe essere il primo acquisto di questa “mini rivoluzione”.

Smentita invece la possibilità di uno scambio con Luca Giannone. Per adesso il capitano corallino non si muove, ma sono tante le pretendenti al numero 10 della Turris.

Il mercato è ancora lungo e ci sarà tempo per fare riflessioni sul veterano della squadra. Sono arrivate richieste sia dalla Serie C che dalla D, ma almeno per ora, i corallini non si vogliono privare del calciatore, salvo cambi dell’ultim’ora o richieste di cessione da parte del trequartista.