Ulcera, terapia genica e scacchi: al Pantaleo l’innovazione unisce mondi diversi

L’istituto Pantaleo di Torre del Greco incontra Farmindustria: il meeting avvenuto ieri 20 gennaio ha creato una connessione tra tre temi apparentemente lontani.

Life O’Clock: incontro al Pantaleo con Farmindustra

Tre mondi apparentemente lontani – ulcera, terapia genica e scacchi – trovano un punto d’incontro grazie all’innovazione. Un legame che mostra come la ricerca continua sia la chiave per nuove scoperte in campo medico e tecnologico.

Questi temi sono stati al centro dell’evento organizzato oggi da Farmindustria all’Istituto Tecnico E. Pantaleo di Torre del Greco. L’incontro, parte del progetto “Life O’Clock” – La Salute on the Road, ha coinvolto oggi circa 220 studenti delle quinte, con 5 classi in presenza e 6 collegate da remoto.

Tra i relatori, Andrea Grignolio, divulgatore scientifico e docente di Storia della medicina e bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e Carlotta Valitutti, voce di Voicebookradio.com, webradio nata all’interno di un Liceo di Roma.

L’Intelligenza Artificiale per battere i nemici più duri

Per affrontare patologie come l’ulcera, la ricerca ha permesso il progresso di terapie efficaci, mentre, grazie alla terapia genica, si stanno aprendo nuove frontiere nella medicina personalizzata attraverso la manipolazione mirata delle sequenze di DNA per fini terapeutici.

E gli scacchi? Nel 2018, un supercomputer ha dimostrato come l’intelligenza artificiale possa ispirare nuove strategie vincenti, sconfiggendo un programma rivale con uno stile dinamico e audace.

Oggi, l’IA è una risorsa imprescindibile in ricerca e sviluppo grazie alla sua capacità di elaborare vasti insiemi di dati, accelerando processi e riducendo costi, pur restando sotto la supervisione fondamentale dell’uomo.

Il tour LIFE O’CLOCK è iniziato a Ostia a novembre ed è proseguito a dicembre a Milano. Includerà anche quattro webinar dedicati ai docenti, offrendo un’opportunità di aggiornamento e approfondimento sui temi della biofarmaceutica e delle scienze della vita ed è un evento promosso in collaborazione con Voicebookradio.com, con cui Farmindustria produce da tre anni podcast di divulgazione scientifica rivolti in particolar modo al mondo dei giovani.