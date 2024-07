Napoli, il bomber senza offerte: Osimhen il deluso sarà presente a Dimaro agli ordini di Conte?

Victor Osimhen vede il suo destino sempre più incerto. Il Calcio Napoli e l’attaccante aspettano un’offerta di 120 milioni (valore della sua clausola) che però continua a non arrivare, salvo un presunto interessamento dall’Arabia che il nigeriano ha escluso categoricamente, spiegando che per lui non è ancora il momento giusto per lasciare il calcio europeo, complice anche la sua giovane età.

Il ritiro a Dimaro per gli azzurri comandati da Antonio Conte si avvicina e l’ipotesi della presenza in Trentino dell’attaccante è sempre più plausibile, che sia l’inizio di una nuova avventura?

Osimhen senza offerte andrà a Dimaro agli ordini di Conte per il “nuovo Napoli”

Sembrava il primo partente e invece il futuro di Victor Osimhen nel Napoli sembra essere un vero e proprio mistero. La clausola è troppo alta per tutti i club, che dopo l’ultima stagione non hanno intenzione di spendere tale cifra. L’unica possibile offerta rimasta è quella dall’Arabia, destinazione che il nigeriano non ha nemmeno preso in considerazione. Si pensa dunque ad uno sconto sul prezzo: scendere attorno ai 100 milioni potrebbe far crescere l’interesse per il calciatore che nel mentre si è affidato ad un lungo silenzio da interviste e social.

Intanto l’inizio del ritiro a Dimaro si avvicina e il calciatore potrebbe essere la grande sorpresa per tifosi e staff tecnico. Antonio Conte vorrebbe vederlo in azione e l’attaccante è atteso in Trentino. Non si esclude dunque un altro anno in azzurro e Conte col suo staff non si vuole far trovare impreparato in caso di mancata cessione del nigeriano.