Lukaku vuole solo il Napoli e Antonio Conte: gli azzurri studiano il ‘piano Romelu’

Il Calcio Napoli continua a lavorare sulle trattative in entrata. Gli azzurri, dopo aver sistemato il reparto difensivo, aspettando le varie ufficialità del caso, si ritrovano una “patata bollente” in attacco. Victor Osimhen è in uscita ma è bloccato dalla clausola di 120 milioni che lo rende poco appetibile a tutti i grandi club (tranne a quelli arabi, destinazione però scartata dal nigeriano). Nel mentre in entrata spinge a più riprese verso Romelu Lukaku: il pupillo di Conte vuole Napoli a tutti i costi ma senza la cessione di Osimhen l’affare non andrà in porto.

Lukaku flirta con Conte, l’annuncio di De Maggio spiega la situazione di casa Napoli

Sul caso è intervenuto Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss. Il belga vuole ritornare agli ordini di Conte e spinge alla cessione in azzurro ma la trattativa non è semplice, c’è Osimhen da dover vendere prima: “Romelu Lukaku e Antonio Conte si sono promessi amore. I due vogliono ritornare assieme. Big Rom ha rifiutato le offerte dall’Arabia perché aspetta solo quella del Napoli. Vuole l’azzurro a tutti i costi per ritornare agli ordini del tecnico leccese e non accetterà altre offerte. In attesa di capire anche il futuro di Victor Osimhen“.

Nel mentre il nigeriano salvo clamorosi colpi di scena sarà nel ritiro a Dimaro. Lì si capirà di più sul futuro del calciatore: Antonio Conte non esclude (almeno per ora) a priori la permanenza dell’attaccante, saranno decisive le prime settimane di allenamento. Non è da escludere una sua permanenza a Napoli, bloccando dunque l’affare Romelu Lukaku che si farà solo in caso di cessione del nigeriano, che ora come ora resta complicatissima. Nel mentre Lukaku aspetta, a costo di perdere qualche treno. Il belga vuole solamente Antonio Conte.