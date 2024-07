Dimaro, Conte prova già la difesa a tre: prende forma il nuovo assetto tattico

Prime prove di modulo per Antonio Conte e per il suo Napoli targato Dimaro

Secondo allenamento a Dimaro per il Calcio Napoli di Antonio Conte, che questa mattina è dovuto andare incontro alle intemperie e al maltempo che però non ha ridimensionato la sessione mattutina. Ancora tanto lavoro sulla fatica e sul fiato per i calciatori azzurri che anche in questa seconda sessione si sono concentrati su scatti e corsa. Volti scossi e tanta fatica al termine della sessione, con i calciatori ripresi da più tifosi senza fiato o stesi a terra nella speranza di recuperare rapidamente. Nel mentre Conte ha dato anche i primi assaggi di moduli e tattica.

Conte sceglie il 3-4-2-1 per il suo Napoli. Osimhen incanta col doppio supporto

Seduta bagnata per il Napoli di Antonio Conte che ha prediletto con il suo staff la parte atletica. Corse, scatti, ritmo per i calciatori che hanno accusato l’allenamento e le prime fatiche dopo la seduta iniziale e di conoscenza fatta ieri pomeriggio sul campo di Dimaro. Una parte della mattinata però è stata anche dedicata alla tattica con Antonio Conte che ha provato ad abbozzare le prime prove di modulo, in attesa di avere tutti gli effettivi (molti ancora in vacanza) e i prossimi acquisti, partendo da Alessandro Buongiorno.

Il tecnico leccese ha scelto per ora il 3-4-2-1. Due trequartisti che svariano sul fronte dietro Osimhen, che in mattinata sono stati Lindstrom e Politano, mentre sugli spalti già si sogna lo stesso scacchiere con Kvara e Chiesa alle spalle del nigeriano (di cui la sua partenza adesso non è così scontata). In mediana il duo Cajuste-Anguissa (in attesa del rientro di Lobotka), mentre sulle fasce spazio a Mazzocchi e Spinazzola. Nei tre di difesa c’erano invece Rrhamani, Rafa Marin e Juan Jesus con il kosovaro centrale. In porta Caprile.