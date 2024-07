Conte emargina De Laurentiis: il presidente non può entrare nella sala pranzo dei calciatori

Continua il lavoro del Calcio Napoli a Dimaro. Gli azzurri di Antonio Conte all’ottavo giorno di lavoro in Trentino non mollano nemmeno di un centimetro e insieme allo staff del tecnico leccese sono alla ricerca della forma migliore tra allenamenti “massacranti” e sedute tattiche a porte chiuse (per volontà di tutti).

Regole dure per arrivare pronti al primo appuntamento ufficiale il prossimo 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena. Anche De Laurentiis, su esplicita richiesta del tecnico, dovrà osservare delle particolari regole, fatte per il bene del gruppo e tenerlo isolato al massimo da vicende esterne.

Conte vieta l’ingresso a De Laurentiis nella sala pranzo del Napoli

A riportare la notizia è Tuttosport che nella sua edizione odierna ha fatto un focus approfondito sulle richieste di Antonio Conte per il ritiro dei suoi in quel di Dimaro. Richiesta la massima discrezione e il massimo isolamento per i suoi calciatori: la tappa in Trentino per il tecnico è quella più importante e non vuole distrazioni di nessun tipo. Una delle richieste alla società è quella di non avere il presidente De Laurentiis nella sala da pranzo durante il pranzo dei calciatori: il tecnico vuole che quello del pasto sia un momento esclusivo per atleti e staff, per fare gruppo e trovare la giusta intesa collettiva.

Calciatori blindati: si lavora e si fa gruppo all’esterno del campo di gioco. De Laurentiis ha dovuto accettare le richieste senza diritto di replica, per il bene della squadra. Confermati invece gli allenamenti a porte chiuse la mattina: le sedute di tattica saranno eseguite in religioso silenzio per tenere il gruppo lontano da occhi indiscreti. Il nuovo Napoli ha bisogno di tranquillità e tanto spirito di sacrificio.