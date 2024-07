ULTIM’ORA/ James Rodriguez si propone al Napoli e Conte ci pensa

A lanciare la bomba ci ha pensato Sport Mediaset nel primo pomeriggio, secondo le ultime il colombiano James Rodriguez è alla ricerca del “ritorno romantico” in Europa dopo l’esperienza in Brasile al Sao Paolo. Secondo le ultime tra i vari club a cui si è proposto la star dell’ultima Copa America c’è anche il Calcio Napoli e l’operazione non sembrerebbe del tutto rifiutata, grazie ad Antonio Conte che starebbe riflettendo sul campionissimo colombiano. Stipendio dimezzato e voglia di chiudere in grande la sua carriera, i presupposti che a Napoli si aspettava già da qualche anno.

James Rodriguez al Napoli? Finalmente il sogno potrebbe diventare realtà

Era stato l’oggetto del desiderio di una sessione di mercato intera qualche stagione fa, adesso il colombiano potrebbe finalmente arrivare a Napoli. James Rodriguez sembrava promesso sposo degli azzurri nel primo anno di Carlo Ancelotti, dove il calciatore dopo aver tenuto sulle spine i tanti tifosi decise di rinunciare all’offerta del Napoli per sposare un altro progetto, a distanza di anni l’indiscrezione torna a farsi forte e stavolta si può chiudere davvero. Sul calciatore però c’è anche il pressing di Siviglia e soprattutto della Lazio, chiamata al colpo ad effetto dopo aver perso tutte le sue certezze (fatta eccezione per Zaccagni).

Sul calciatore Conte chiede un attimo di ragionamenti, il tecnico non ha bocciato il trequartista ma chiede calma per analizzare a fondo l’utilità del colombiano nello scacchiere tattico. Un uomo d’esperienza come lui può sempre servire, oltre ad essere una valida alternativa grazie alla sua duttilità e alla qualità infinita che ha palla al piede. Saranno dunque giorni caldissimi, con un sogno di qualche tempo fa che può finalmente diventare realtà. La palla e la parola però aspetta al Napoli, che ci ragiona attentamente.