Una serata magica quella che hanno vissuto i tantissimi tifosi del Galatasaray ieri. La squadra turca infatti è riuscita a battere il Tottenham per 3-2 grazie alla premiata ditta ex Calcio Napoli Mertens-Osimhen.

Due gol e due assist per la coppia che tanto sta facendo sognare i propri tifosi, tre punti che hanno rilanciato e non poco i giallorossi anche nella classifica di Europa League: il sogno di coppa è vivo più che mai. Per Osimhen è stata una serata magica, una partita sontuosa. Per Mertens invece l’ennesima sfida in cui a brillare è stata la sua classe.

Il Galatasaray batte il Tottenham, domina la scena il duo Mertens-Osimhen

Il nigeriano nella folle serata turca ha segnato la seconda e la terza rete dei suoi, entrambe nella prima frazione di gioco. Sette minuti di follia totale, dove il nigeriano ha fatto valere tutta la sua predominanza in area, con due conclusioni di destro: una in contropiede e la seconda al volo.

Entrambe con la regia di Dries Mertens che nonostante l’età continua a mostrare colpi di classe unici nel suo genere: prima un filtrante che spalanca le porte dell’area al compagno, poi sul secondo invece è bastato un cross a tagliare l’area. Per consentire la doppietta del nigeriano.

Osimhen, in queste settimane sta vivendo il “corteggiamento del Galatasaray”. Infatti i turchi sono pronti ad offrire 75 milioni di euro per avere il calciatore a titolo definitivo. Un’offerta che dovrebbe soddisfare tutte le parti, con il Napoli che in caso di offerta ufficiale ci penserà seriamente. In ogni caso, il nigeriano in terra turca continua a valorizzarsi e il sogno Europa League (tanto promesso alla sua presentazione) è più vivo che mai e anche la classifica inizia a sorridere.