Aurelio dorme in tribuna, Conte lo sveglia con una secchiata d’acqua ghiacciata in faccia

Hanno fatto il giro del web le immagini di un Aurelio De Laurentiis ‘dormiente’ in tribuna allo stadio Olimpico di Roma nel corso di Lazio-Napoli. In campo, il proprio tecnico Antonio Conte gli ha lanciato una vera e propria secchiata di acqua gelata in faccia pur di svegliarlo, schierando ben 11 riserve e scegliendo scientificamente di ‘sacrificare’ la Coppa Italia pur di dimostrare al proprio parton l’incompletezza della rosa a disposizione.

Aurelio De Laurentiis dorme in tribuna, Conte lo sveglia con una secchiata d’acqua ghiacciata in faccia

Una scelta, quella del tecnico salentino, che non è affatto piaciuta all’ambiente azzurro. Non inserire dall’inizio neanche uno dei ‘big’, lasciandoli in panchina anche alla ripresa del gioco con la Lazio in vantaggio, è parso a molti come il tentativo tutt’altro che mascherato di Conte di dimostrare al presidente azzurro l’inadeguatezza del roster.

Intanto, quello che poteva essere un obiettivo concreto di questa stagione è andato a farsi benedire, con buona pace dei potenziali 15 milioni e rotti di introiti in caso di doppia finale tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Chissà come l’avrà presa Aurelio De Laurentiis, soprattutto in vista del calciomercato di gennaio, in cui se non dovesse riuscire a piazzare Victor Osimhen al Paris Saint Germain, sarebbe costretto a sborsare di tasca propria altri quattrini per accontentare il tecnico salentino.