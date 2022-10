Complice il clima favorevole, sono molti gli Eventi a Napoli e in Campania previsti per il prossimo weekend da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2022. L’inizio di ottobre si apre con una serie di appuntamenti da non perdere, favoriti dalle temperature estive. VesuvioLive ha fatto una selezione di quelli più interessanti che si svolgono a Napoli e dintorni da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2022, in modo da poter dare a lettori e turisti dei suggerimenti su cosa fare nel weekend.

Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend tra il 7 e il 9 ottobre 2022

Concerto ai Quartieri Spagnoli. Appuntamento con ‘Facciamo Festa. E’ passato il Santo’ per sabato 8 ottobre alle ore 20.30 in Largo Montecalvario. A presentare la serata sarà il noto speaker radiofonico, Gianni Simioli. Sul palco si esibiranno cantanti come Livio Cori, Ivan Granatino e Michele Selillo.

Red Bull 64 Bars Live. Concerto che su svolgerà sabato 8 ottobre a Napoli in Piazza Papa Giovanni Paolo II a Scampia. Tantissimi i canali che si esibiranno sul palco da ERNIA, FIBRA, GEOLIER, GUÈ, MADAME e MARRACASH .

Pessoa Luna Park a Napoli, il parco innovativo a ingresso gratis. È un parco culturale itinerante che sarà aperto al pubblico, con ingresso gratis, dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, dalle 18:00 all’una di notte. Non si tratta di un parco giochi tradizionale, bensì di uno spazio di libertà, dove diverse generazioni possono incontrarsi, godendo insieme di un’atmosfera magica, cimentandosi in diversi giochi e attività. Il Pessoa è un’area di provocazione in continuo divenire, dove l’arte, espressa prevalentemente sotto forma ludica, ha come principali fruitori Millennial e Generazione Z.

Campania by Night. Non perdere l’appuntamento con il Campania By Night: a partire dall’11 settembre, e per tutto il mese di ottobre, ci saranno aperture straordinarie, passeggiate notturne ed eventi all’aperto gratis, in alcuni dei luoghi della cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Pompei e Boscoreale. Giornate speciali saranno quelle dal 7 al 9 ottobre. Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”. Alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV). Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi”.

Visite guidate gratuite al Castel dell’Ovo. Le domeniche di ottobre si potrà visitare gratuitamente il castello in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli – sezione Campania.

Notte dei ricercatori alla Reggia di Caserta. Il 7 ottobre il complesso vanvitelliano sarà protagonista delle iniziative legate alla Notte Europea dei Ricercatori Caserta con un’apertura straordinaria serale degli Appartamenti Reali e, sin dal pomeriggio, della Flora, con incontri tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

CioccolaTeano 2022. Due week end consecutivi all’insegna del cioccolato artigianale: sabato 8 e domenica 9 e sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022