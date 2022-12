Non solo weekend da record, i Mercatini di Natale Napoli collezionano quasi 12mila ingressi in un solo giorno! I Mercatini di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, infatti, sono stati letteralmente invasi nel giorno dell’Immacolata da grandi e piccini che hanno visitato i padiglioni ricchi di storia del Museo, girato per le casette di legno dei mercatini, assistito a spettacoli e parate itineranti nell’arco dell’intera giornata.

Intanto i Mercatini di Natale Napoli sono soltanto all’inizio: il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sarà invaso dalla magia del Natale e, successivamente, dell’Epifania fino all’8 gennaio. Tantissimi eventi a tema natalizio e non solo accoglieranno i visitatori all’interno e nelle aree esterne del Museo in una maratona no stop di musica, cibo, spettacoli, parate e tanto altro. L’orario di ingresso all’evento è fissato a partire dalle ore 10:00, mentre la chiusura sarà alle ore 22:00 (ultimo ingresso alle ore 21:00).

Programma completo dei Mercatini di Natale Napoli

Ai Mercatini di Natale Napoli non c’è differenza tra giorni feriali e giorni festivi: ogni giorno è una festa e ogni giorno il calendario è ricco di eventi. Dalle ore 10:00 alle ore 22:00, tutti i giorni si susseguiranno eventi, manifestazioni, giochi e animazione a tema natalizio e a tema “magia”, per non parlare dei concerti che accompagneranno i visitatori durante l’intero periodo di attività dei Mercatini. Il tutto si svolgerà tra gli ambienti esterni panoramici e i padiglioni ricchi di storia del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Tutti i giorni, inoltre, Babbo Natale e il suo elfo di fiducia ricevono tutti i bambini dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 per raccogliere letterine, desideri ed emozioni. Oltre al programma giornaliero presentato di seguito, i Mercatini offriranno eventi speciali a tema musicale e il tradizionale concerto del Coro Gospel.

Programma completo giorni feriali

Ore 10:00: Benvenuto e saluto agli ospiti e apertura di tutte le postazioni.

Ore 10:30: Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 11:00: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 11:30: Gare di Quidditch

Ore 12:00: Caccia al tesoro “Sulle tracce degli animali fantastici”

Ore 12:30: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 13:00: Christmas Dance

Ore 13:30: Gare di Quidditch

Ore 15:00: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 15:30: Christmas Dance

Ore 15:30: Gare di Quidditch

Ore 16:00: Caccia al tesoro “Sulle tracce degli animali fantastici” e proiezione interattiva e mistero della magia in sala cinema

Ore 16:30: Lezione di pozioni e di erbe magiche

Ore 17:00: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 17:30: Gare di Quidditch

Ore 18:00: Caccia al tesoro “Sulle tracce degli animali fantastici” e proiezione interattiva e mistero della magia in sala cinema

Ore 18:30: Lezione di pozioni e di erbe magiche

Ore 19:00: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 19:30: Christmas Dance

Ore 20:00: Gare di Quidditch

Ore 20:30: Cerimonia delle case

Ore 20:30: Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 21:00: Proiezione interattiva e mistero della magia in sala cinema

Ore 21:30: Christmas Dance

Ore 22:00: Sfilata dei personaggi e buonanotte

Programma completo sabato, domenica e giorni festivi

Ore 10:00: Benvenuto e saluto agli ospiti e apertura di tutte le postazioni.

Ore 10:30: Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 11:00: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 11:30: Gare di Quidditch e Flash Mob

Ore 12:00: Musical di Natale

Ore 12:30: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 13:00: Christmas Dance

Ore 13:30: Musical di Natale

Ore 15:00: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 15:30: Christmas Dance

Ore 15:30: Gare di Quidditch

Ore 16:00: Caccia al tesoro “Sulle tracce degli animali fantastici” e proiezione interattiva e mistero della magia in sala cinema

Ore 16:30: Flash Mob e parata dei maghi

Ore 17:00: Partenza percorso magico itinerante guidato per la scuola di Magia

Ore 17:30: Gare di Quidditch

Ore 18:00: Caccia al tesoro “Sulle tracce degli animali fantastici” e proiezione interattiva e mistero della magia in sala cinema

Ore 18:30: Lezione di pozioni e di erbe magiche

Ore 19:00: Musical di Natale

Ore 19:30: Christmas Dance

Ore 20:00: Gare di Quidditch

Ore 20:30: Cerimonia delle case

Ore 20:30: Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 21:00: Proiezione interattiva e mistero della magia in sala cinema

Ore 21:30: Christmas Dance

Ore 22:00: Sfilata dei personaggi e buonanotte

Quanto costano e come acquistare prevendita e biglietti

Il prezzo del biglietto d’ingresso all’evento è di 8,00 euro per gli adulti nei giorni feriali e di 10,00 euro nei giorni festivi e nel weekend mentre per i bambini il prezzo del biglietto è sempre di 5,00 euro.

In collaborazione con Accattaonline.com, piattaforma e-commerce specializzata nella promozione e vendita di prodotti d’eccellenza meridionale, è possibile acquistare le prevendite dei biglietti per i Mercatini di Natale Napoli 2022. La prevendita online permette di saltare la fila, evitando le lunghissime attese ai botteghini e di entrare rapidamente al museo.

Inoltre acquistando la prevendita online è assicurato l’accesso all’evento, non incorrendo nei limiti di capienza del museo. Il costo del servizio di prevendita è di solo 1,00 euro. All’ingresso al museo con la prevendita si avrà diritto di ricevere il biglietto valevole per l’accesso, senza alcun costo aggiuntivo. La prevendita è provvista di QR code.

RIEPILOGO INFO

Durata Mercatini di Natale: dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Giorni di chiusura: 5, 12, 24, 25 e 31 dicembre 2022, 1, 2, 3, 4 gennaio 2023

Costo dei biglietti: adulto: € 8 / € 10, bambino (3-12 anni) € 5, (0-2 anni) e diversamente abili gratuito. Prevendita € 1

Come arrivare: Metro linea 2, autobus 254, tram 4

Dove parcheggiare: parcheggio custodito Pietrarsa Parking, strada che collega Largo Arso e il Museo

Numero di telefono: +39 3331939718

Mail: info@mercatinidinatalenapoli.it

Sito web: mercatinidinatalenapoli.it

Facebook: Mercatini di Natale Napoli

Instagram: mercatinidinatale_napoli