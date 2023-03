Frecce Tricolori e grande festa a Napoli: uno spettacolo strabiliante tra mare e Vesuvio

Mercoledì 5 aprile a Napoli sarà possibile assistere allo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori in occasione della grande festa che si terrà a piazza del Plebiscito per i 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare. Si tratta di uno degli eventi più amati dalla popolazione che stavolta, dal lungomare al centro storico fino alle zone limitrofe, potrà ammirare la scia di colori nel cielo, assistendo ad un vero e proprio spettacolo.

A Napoli lo spettacolo delle Frecce Tricolori

Le celebrazioni si terranno in diverse città italiane ma nella piazza partenopea sarà possibile assistere anche al Giuramento dell’Accademia Corso Drago VI come stabilito nel programma PAN che prevede, fino a novembre, almeno un evento per ogni Regione italiana con un’esibizione completa e sorvoli su ogni capoluogo.

I festeggiamenti in piazza partiranno in mattinata e saranno resi ancor più suggestivi dallo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana che colorerà il cielo di Napoli con il verde, il bianco e il rosso della bandiera nazionale.

Per assistere ad un nuovo sorvolo nella città partenopea bisognerà poi attendere il 30 giugno, con l’evento AM Ringrazia l’Italia che ha l’obiettivo di omaggiare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi 100 anni di storia.

Il 2 luglio sarà Pozzuoli a fare da sfondo all’esibizione aerea organizzata dall’Aeroclub d’Italia. Proprio lo scorso ottobre il sorvolo delle Frecce Tricolori aveva incantato passanti e cittadini del centro puteolano con un grande evento, intitolato Pozzuoli Air Show, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Aeroclub di Benevento.

Il programma di volo degli aerei in genere prevede una ventina di acrobazie e dura all’incirca una mezz’ora. Grazie alle sue performance, la Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, meglio conosciuta come Frecce Tricolori, è tra le più famose al mondo, riconosciute tra le migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale.