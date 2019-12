Mercatini di Natale 2019 a Napoli e in Campania: tutti gli eventi

Prima ancora della buona notizia (novella) della nascita di Gesù, si sa, credenti e non ogni anno sono in trepida attesa di un altro evento – meno religioso ma comunque frequentato con devota partecipazione – i mercatini di Natale. Un’esplosione di luci, colori, sapori e tradizioni che con l’inizio di dicembre porta gioia nel cuore e spesso anche idee originali e inattese per fare regalini innovativi e magari nemmeno troppo esosi.

In Campania tra i più celeberrimi vi sono certamente quelli di Napoli, Salerno e Ottaviano, ma pressoché ogni comune ne organizza uno e tutti meritano di essere visitati.

NAPOLI

Partendo dal capoluogo, tappa obbligata sono certamente i mercatini presepiali di San Gregorio Armeno, nel centro storico della città. A dire la verità sono aperti praticamente tutto l’anno, ma è soprattutto l’8 dicembre che cittadini e turisti si riversano tra i caratteristici vicoli per accaparrarsi i presepi e le statuine più belle e più originali.

Ottaviano – Settima edizione dei Mercatini di Natale al castello. Presenti circa 100 espositori, organizzati in tipiche casette di legno offrono una vasta gamma di prodotti di artigianato creativo e di enogastronomia. Luci natalizie, artisti, concerti e spettacoli fanno da ulteriore cornice a questa tipica atmosfera natalizia. In programma spettacoli di artisti di strada, concerti, cori, rappresentazioni teatrali e vari spettacoli natalizi. Presente una navetta che attraversa le vie del paese portando i visitatori direttamente al Castello.

L’esposizione, partita già lo scorso 30 novembre, durerà fino al 15 dicembre, sempre dalle 10:00 alle 23:00.

Portici – Mercatini di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, allestiti dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020. Saranno aperti dalle 10:00 alle 22:00 (con uscita visitatori alle ore 23.00) il martedì, mercoledì, giovedì e domenica; mentre saranno aperti dalle 10:00 alle 24:00 il venerdì e il sabato. Tutti i giovedì, inoltre, saranno presenti i comici di Made in Sud e vi saranno tanti programmi d’animazione per i più piccoli. Chi entrerà ai Mercatini potrà liberamente accedere al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Pozzuoli – Mercatini presso il lungomare Pertini, visitabili dal 6 dicembre al 6 gennaio, dalle 10:00 alle 24:00. Il sabato musica e spettacoli per i più giovani, mentre la domenica mattina tanti eventi sportivi e i più atletici. Ma soprattutto, spettacoli di cabaret e aperitivi con dj set nei giorni di vigilia natalizia e di fine anno. Festa finale per la Befana.

Quarto – Mercatini di Natale Sun Park, dal 1 dicembre fino all’Epifania. Sarà costruito un vero e proprio villaggio di Babbo Natale, con tanto di area adibita per scattare foto con il personaggio più amato dai bambini e buca per spedirgli le letterine direttamente in Lapponia. Già dal 17 novembre è, comunque, visitabile il castello. Si potrà anche acquistare un biglietto comprensivo per la visita al castello e per le giostre del Sun park.

Torre del Greco – Valle del Natale, dal 23 novembre al 26 dicembre (dalle 10:00 alle 22:00) presso la Valle dell’Orso sarà istituito un villaggio natalizio, con tanto di stand, aree spettacoli e zone enogastronomiche.

Torre del Greco – Hand made Christmas, la seconda edizione dell’esposizione di decorazioni natalizie, gioielli, accessori e prodotti per la salute e la bellezza. Si terrà presso la “sala Raffaello dell’Hotel Marad dal 24 novembre al 26 dicembre e sarà ad ingresso libero.

Lettere – Quinta edizione dei Mercatini di Natale presso il Castello di Lettere dal 9 novembre al 26 dicembre, dalle 16:00 alle 23:00.

San Giorgio a Cremano – Un mese di eventi con “Natale in villa” a villa Vannucchi.

SALERNO

Spostandoci un po’ più a sud, non si possono non visitare le famosissime “Luci d’artista” di Salerno, in bella mostra presso le strade cittadine già dal 15 novembre: vi resteranno addirittura fino al 19 gennaio!

Castellabate – Ottava edizione Mercatini di Natale presso il Borgo medievale. Quest’ultimo, la piazza 10 Ottobre e le stradine adiacenti si trasformeranno in un ambiente natalizio con stand per la degustazione di dolci, prodotti tipici natalizi cilentani, regali artigianali a tema natalizio in un’atmosfera fatta di luci e melodie della tradizione popolare. Le date da segnare in rosso sono il 6, 7, 8, 13, 14 e 15 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

BENEVENTO

Torrecuso – VIII edizione “Dialoghi con la fortezza”. Organizzata dalla tenuta “La fortezza”, i mercatini di Natale si terranno dal 14 novembre al 15 dicembre, durante tutti i fine settimana, dalle 10:30 alle 24:00.

Limatola – X edizione “Cadeaux al Castello”. Dall’8 novembre all’8 dicembre (dalle 10:00 alle 23:00) presso il Castello di Limatola sarà allestita la baita di Babbo Natale (con grande attenzione alla sostenibilità). Il tema di quest’anno è l’Italian crafts in Europe, ovvero un percorso tra i mercatini natalizi più belli d’Europa.

San Lorenzello – Luci d’artista e mercatini di Natale. Dal 2 dicembre al 6 gennaio ad accogliere i turisti ci pensa un immancabile Mercatino di Natale e il Mercatino dell’antiquariato tradizionale. Animazioni e musica per le vie del centro antico accompagnano i visitatori in tutta la loro permanenza. Il comitato organizzatore ha previsto anche una pista di pattinaggio su ghiaccio e angoli di degustazione dei prodotti locali. In particolare San Lorenzello è terra di taralli tipici, tutti da gustare in un ambiente collinare da vero presepe, grazie alla collocazione del paese ai piedi del complesso montuoso del Matese.

Pietrelcina – Mercatini di Natale. Presso il Parco Colesanti, dal 7 al 31 dicembre l’evento ospiterà anche i numerosi fedeli che giungono da ogni parte d’Italia per vivere lo spirito natalizio recandosi nel luogo che diede i natali a Padre Pio.

AVELLINO

Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà, per tutto il mese di dicembre, ospiteranno ben 100 espositori.

Caposele – Musica e tanti eventi benefici in favore della ricerca contro i tumori attorno al grande albero natalizio del comune. Il tutto nel primo weekend del mese di dicembre.

San Potito Ultra – Tra il 6 e il 22 dicembre prossimi sarà possibile visitare i numerosi stand che animeranno il centro storico del paese, alla presenza di Babbo Natale in persona.

CASERTA

Casertavecchia- Due weekend dove il borgo medievale si trasformerà in un luogo incantato con i mercatini di Natale.