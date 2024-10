Musei gratis, sagre e Villaggi di Zucche aperti a Napoli e dintorni: gli eventi del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 4, 5 e 6 ottobre 2024

Domenica al Museo. Domenica 6 ottobre 2024 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania.

Giochi di Zucca a Napoli. Dal 4 ottobre al 3 novembre 2024 la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà in un villaggio delle zucche dando il via a Giochi di Zucca, il fantastico mondo dedicato all’ortaggio autunnale per eccellenza, pronto ad accogliere grandi e piccini per una indimenticabile esperienza di gusto e divertimento.

Villaggio delle Zucche sul Mare. Ogni fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre, il Flava Beach di via Machiavelli, a Castel Volturno (in provincia di Caserta), si trasforma in Un mare di Zucche, un grande Villaggio delle Zucche nonché il primo d’Italia allestito a pochi passi dal mare.

Mostra Andy Warhol a Napoli. Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025 alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli sarà possibile ammirare la mostra dedicata ad uno degli artisti più amati di sempre: Andy Warhol, il genio della pop art dalle opere dinamiche e intramontabili.

Concerti gratis al Conservatorio di Napoli. Ha preso il via il 27 settembre la sessione autunnale della rassegna I concerti del Conservatorio 2024, un cartellone di 17 spettacoli gratis che si terranno nella splendida cornice del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Venerdì 4 ottobre, nella Sala Scarlatti, ci sarà il Trio Agostini-McGuire.

Campionato di Vela a Torre del Greco. Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024 il Circolo Nautico di Torre del Greco ospiterà il campionato italiano di categoria della classe Match-race di vela, quella che riunisce i migliori specialisti destinati un giorno a rappresentare gli equipaggi italiani nelle sfide veliche più prestigiose, a cominciare da quelle di Coppa America.

ArtTorre a Torre del Greco. Primo weekend di ottobre pieno di eventi per la rassegna ArtTorre a Villa Macrina. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre sono in programma tre spettacoli: il primo, con inizio fissato alle ore 20.30, ha per titolo “Lo sguardo di Eduardo” e vedrà in scena Teatro Club Gino Roma fin dal 1972, Media Musical e Santa Maria di Portosalvo; sabato 5 ottobre alle ore 20 in cartellone c’è l’appuntamento di “Tra Raffaele e Viviani”, con protagoniste le associazioni Gianni Pernice e Merape; domenica 6 ottobre (ore 20) sarà la volta di Melallucca, Amici della lirica e associazione culturale musicale torrese con “Classica e dintorni”.

Sagra degli Gnocchi. Dal 3 al 6 ottobre 2024 a Botteghino, in provincia di Caserta, arriva la Sagra degli Gnocchi, il grande evento gastronomico giunto alla sua 33esima edizione che darà il via ad un vero e proprio percorso di gusto accompagnato da un cartellone ricco di spettacoli e musica. L’ingresso è gratis.

Il Giardino delle Zucche a Pignataro Maggiore. Dal 21 settembre al 3 novembre 2024 riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, nonché il più grande d’Europa. Ideato da Emily Turino, e giunto ormai alla sua ottava edizione, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il parco ha già reso note date di apertura e prezzi.

This is Wonderland. Prorogata fino al 31 ottobre 2024 la mostra-evento This is Wonderland – Alice Lost Inside You, il magico villaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie allestito presso il Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare di Napoli: inizialmente la chiusura era prevista entro il 30 settembre ma l’enorme successo conquistato ha spinto gli organizzatori a prolungare le visite.