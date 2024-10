Luoghi meravigliosi da visitare gratis, Zucche e Motor Show: gli eventi del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate dell’11, 12 e 13 ottobre 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi dell’11, 12 e 13 ottobre 2024

Giornate FAI. Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano le Giornate FAI d’autunno, uno dei più importanti e amati eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia che propone l’apertura di oltre 700 luoghi straordinari con tanti meravigliosi siti da visitare, a ingresso gratis, anche a Napoli e in Campania.

HorrorWorld. Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 Acquaflash, si trasforma in HorrorWorld, un vero e proprio villaggio dell’orrore allestito all’interno del grande parco acquatico di Licola che, per l’occasione, metterà a disposizione dei visitatori anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un giardino delle zucche e tantissime attrazioni a tema.

Vesuvio Motor Show. Dall’11 al 13 ottobre 2024 a Napoli arriva il Vesuvio Motor Show, l’eccezionale spettacolo di auto e motori che si terrà in via Brecce a Sant’Erasmo, in zona Gianturco, dando il via ad un programma ricco di esibizioni, esposizioni di auto e moto, show e degustazioni. L’ingresso è gratis per tutti.

Fashion Festival. Domenica 13 ottobre 2024 torna il Fashion Festival, la speciale giornata dedicata allo shopping che si terrà a La Reggia Designer Outlet di Marcianise, in provincia di Caserta, con sconti del -70% su tantissimi articoli.

Giochi di Zucca a Napoli. Dal 4 ottobre al 3 novembre 2024 la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasformerà in un villaggio delle zucche dando il via a Giochi di Zucca, il fantastico mondo dedicato all’ortaggio autunnale per eccellenza, pronto ad accogliere grandi e piccini per una indimenticabile esperienza di gusto e divertimento.

Villaggio delle Zucche sul Mare. Ogni fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre, il Flava Beach di via Machiavelli, a Castel Volturno (in provincia di Caserta), si trasforma in Un mare di Zucche, un grande Villaggio delle Zucche nonché il primo d’Italia allestito a pochi passi dal mare.

Mostra Andy Warhol a Napoli. Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025 alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli sarà possibile ammirare la mostra dedicata ad uno degli artisti più amati di sempre: Andy Warhol, il genio della pop art dalle opere dinamiche e intramontabili.

Il Giardino delle Zucche a Pignataro Maggiore. Dal 21 settembre al 3 novembre 2024 riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, nonché il più grande d’Europa. Ideato da Emily Turino, e giunto ormai alla sua ottava edizione, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il parco ha già reso note date di apertura e prezzi.

This is Wonderland. Prorogata fino al 31 ottobre 2024 la mostra-evento This is Wonderland – Alice Lost Inside You, il magico villaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie allestito presso il Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare di Napoli: inizialmente la chiusura era prevista entro il 30 settembre ma l’enorme successo conquistato ha spinto gli organizzatori a prolungare le visite.