Arriva il Carnevale di Saviano 2025, tra meravigliosi carri e sfilate spettacolari: le date

A partire dal 23 febbraio 2025 torna il Carnevale di Saviano, la grande festa che animerà il Napoletano fino ai primi giorni di marzo, regalando anche quest’anno un programma ricco di eventi, sfilate e divertimento. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’area vesuviana e nolana, soprattutto grazie al festoso corteo di carri allegorici.

Carnevale di Saviano 2025: tra sfilate, carri e divertimento

“Svelato il manifesto ufficiale del Carnevale più atteso della Campania. Preparati a immergerti in un vortice di colori, musica e allegria con le sfilate più spettacolari dell’anno“ – si legge nell’annuncio diffuso sui canali social ufficiali della kermesse.

Si parte il 23 febbraio con la presentazione dei carri realizzati per questa 45esima edizione del festival: le tradizionali opere d’arte, originali e coloratissime, potranno essere ammirate in Corso Italia, in un’atmosfera di gioia e festa.

Il Carnevale entrerà nel vivo soprattutto nelle giornate del 2 e del 4 marzo quando si terranno le attesissime Sfilate sul Circuito Storico. I carri sfileranno accompagnati dalle bande musicali e dai gruppi di figuranti mascherati tra balli, suoni e stand allestiti per l’occasione.

Tra le altre manifestazioni carnevalesche in programma nel Napoletano c’è quella di Palma Campania che prenderà il via dall’8 febbraio con il gran finale previsto per il 4 marzo. Nel resto della Campania c’è grande attesa anche per il Carnevale di Capua e per il Carnevale Castelveterese, tra le feste più radicate e antiche di tutta Italia.

In occasione della ricorrenza, dedicata in particolar modo ai bambini, in tutta la Campania, come da calendario 2024/2025, le scuole resteranno chiuse nelle giornate del 3 e 4 marzo, offrendo la possibilità agli studenti di trascorrere un lungo fine settimana di festa. Per il prossimo ponte bisognerà attendere le vacanze pasquali: in Campania si terrà dal 17 al 22 aprile.