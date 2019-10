Giro d’Italia 2020: ben 7 tappe al sud, ancora esclusa la Campania

Prime anticipazioni sul percorso del Giro d’Italia 2020. Giovedì 24 ottobre, a Milano, verranno rese note le 21 tappe della manifestazione sportiva più longeva del Bel paese, che si svolgerà da sabato 9 a domenica 31 maggio. La Stampa, però, ha già rivelato alcune indiscrezioni sul percorso.

L’edizione di quest’anno, a differenza dell’ultimo giro che si fermava a Cassino, si contraddistinguerà dalla presenza massiccia delle regioni meridionali. La Corsa Rosa 2020 sarà caratterizzata come una vera e propria risalita dello stivale italiano, dal sud verso il nord. I ciclisti, infatti, dopo la Grande Partenza dall’Ungheria, voleranno in Sicilia per ben tre tappe: la Palermo-Agrigento, la Caltanissetta-Etna Piano Provenzana e la Catania-Villafranca Tirrena.

Il giro proseguirà poi in Calabria, con un percorso da Mileto a Camigliatello Silano e raggiungerà la Puglia, attraversando la costa jonica della Basilicata lungo un percorso che da Castrovillari termina a Brindisi. La nona tappa interesserà il Gargano con il percorso Giovinazzo-Vieste.

Lasciata la Puglia, la Corsa Rosa riprenderà in Abruzzo con l’ultima tappa nel meridione, da San Salvo a Tortoreto Lido. Il giro perseguirà poi nelle regioni centrali (Marche) e settentrionali (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto e Fiuli-Venezia Giulia).

Ancora escluse Napoli e la Campania, come nelle precedenti edizioni del 2017 e nel 2019. Tra le regioni lasciate fuori ci sono anche il Lazio, l’Umbria, la Toscana e la Liguria. Il percorso di quest’anno, pertanto, sembra privilegiare il versante adriatico della penisola. Riguardo il Tirreno, invece, il Giro si concentrerà esclusivamente sulle coste del Tirreno meridionale.

Di seguito il possibile percorso del Giro d’Italia (in grassetto le tappe meridionali):

1° Tappa: Budapest-Budapest

2ª Tappa: Budapest-Gyor

3ª Tappa: Szekesfehervar-Nagykanisza

4ª Tappa: Palermo-Agrigento

5° Tappa: Caltanissetta-Etna Piano Provenzana

6° Tappa: Catania-Villafranca Tirrena

7ª Tappa: Mileto-Camigliatello Silano

8ª Tappa: Castrovillari-Brindisi

9ª Tappa: Giovinazzo-Vieste

10ª Tappa: San Salvo-Tortoreto Lido

11ª Tappa: Porto Sant’Elpidio-Rimini

12ª Tappa: Cesenatico-Cesenatico

13ª Tappa: Cervia-Monselice

14ª Tappa: Conegliano-Valdobbiadene

15ª Tappa: Rivolto-Piancavallo

16ª Tappa: Udine-San Daniele del Friuli

17ª Tappa: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio

18ª Tappa: Pinzolo-Laghi di Cancano

19ª Tappa: Morbegno-Asti

20ª Tappa: Alba-Sestriere Monte Fraiteve

21ª Tappa: Cernusco sul Naviglio-Milano