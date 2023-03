Scudetto del Napoli, spunta una possibile data della festa: non sarà nel weekend

Spunta la data in cui i tifosi del Calcio Napoli potranno festeggiare il terzo scudetto azzurro. Si tratta, ovviamente, di un calcolo fatto rebus sic stantibus, ossia ipotizzando che la distanza tra il Napoli capolista e le inseguitrici rimanga invariato e cioè 18 punti di vantaggio sull’Inter.

LEGGI ANCHE

Come vedere Napoli – Eintracht Francoforte in TV e streaming

Probabili formazioni di Napoli – Eintracht Francoforte

L’allenatore del Francoforte: “A Napoli non faremo i turisti”

La possibile della data della festa per il terzo Scudetto del Napoli

Si tratta di un punteggio che è possibile mettere insieme in sei turni, per cui per avere la certezza matematica che il Napoli possa concludere il campionato davanti all’Inter si avrà quando dovranno essere giocate ancora 5 partite, ammesso sempre che il vantaggio sia sui nerazzurri che sulle altre inseguitrici resti il medesimo nel corso delle prossime giornate. Parliamo quindi della giornata numero 33, ossia la partita Udinese-Napoli del 3 maggio. La 33esima giornata di campionato di Serie A sarà un turno infrasettimanale, l’ultimo in questa stagione segnato dalla singolare pausa per lo svolgimento del mondiale in Qatar. In tale ipotesi, dunque, si potrebbe prevedere l’attesa del rientro in città dei calciatori dalla trasferta in Friuli.

Napoli e provincia disseminate di bandiere con lo Scudetto e il numero 3

Nonostante manchino ancora delle settimane prima della certezza matematica del titolo, la città e la provincia hanno già cominciato a disseminarsi di bandiere azzurre recanti lo scudetto con il numero 3. Una deroga molto pesante rispetto alla tradizionale scaramanzia napoletana, secondo la quale la possibilità di vincere un titolo non si deve neanche nominare. Al massimo si può dire ” Se succede…”, o “Quella cosa lì…”.