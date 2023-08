Spalletti non è più stanco, avrà preso il Polase. Se fosse stato onesto i napoletani avrebbero capito

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della nazionale italiana e tutti i napoletani, per quanto ha dato nel biennio in azzurro, non possono che fargli i migliori auguri per questa nuova esperienza. Sarà un orgoglio per i partenopei vedere sulla panchina dell’Italia un tecnico che si è tatuato sul braccio il logo del Calcio Napoli ed il tricolore con il numero 3. Un po’ di amarezza però resta e non potrà mai andare via: Spalletti ha deciso di liberarsi dalla panchina azzurra affermando di essere stanco, di avere voglia di godersi finalmente sua figlia.

I napoletani per sempre grati a Luciano Spalletti

Motivazioni che i tifosi del Napoli hanno compreso senza battere ciglio, anzi, hanno appoggiato ed apprezzato la sua decisione. Dopo una tale soddisfazione, dopo essere riuscito a ripetere ciò in cui era riuscito solo il Napoli di Diego Armando Maradona, dopo avere finalmente vinto uno scudetto in Italia precedentemente ripetutamente sfiorato, era giusto dedicarsi alla famiglia, agli affetti, a sé stessi.

Se fosse stato onesto i napoletani avrebbero compreso

Ed invece dopo un paio di mesi dopo quelle esternazioni ed a meno di 30 giorni dalla firma dell’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli in cui si impegnava, per una stagione, a non sedersi su alcuna panchina, ha cambiato totalmente idea e si è seduto su quella più prestigiosa per un allenatore italiano.

Se Luciano Spalletti avesse affermato di voler staccare con il Napoli perché ambiva alla panchina dell’Italia, ritenendola il punto più alto e occasione irripetibile, i napoletani lo avrebbero compreso e appoggiato, tanto grande è l’affetto che provano per lui. Un affetto così grande che, adesso, è immutato nonostante tutto.

Spalletti nuovo allenatore della nazionale italiana: un mese fa l’esclusiva di VesuvioLive.it

Il 17 luglio, esattamente il giorno prima della firma dell’accordo con il Napoli, noi di VesuvioLive.it avevamo pubblicato in esclusiva la notizia di un possibile avvicendamento tra Roberto Mancini e Luciano Spalletti. Avevamo ricevuto una confidenza che si è rivelata fondata. Ciò significa che Spalletti già sperava, perciò tutti quei discorsi sulla stanchezza, la figlia e così via erano soltanto delle scuse. Un atteggiamento francamente infantile ed ingiusto nei confronti di una città che si identifica nella squadra, ma che, ripetiamo, tutti gli perdoniamo per affetto e riconoscenza.