Mancano solo due giorni al sorteggio che determinerà il prossimo campionato di Serie A. Venerdì 24 giugno alle ore 12 ci sarà l’abbinamento tra le squadre che vedrà nascere le 38 giornate. Le date, in vista anche dei Mondiali invernali in Qatar, sono già note e i turni saranno asimmetrici tra la giornata di andata e quella di ritorno.

VENERDI’ IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE A: LE NOVITA’ E DOVE VEDERLO

Si partirà molto presto, il 14 agosto, mentre si finirà il prossimo 4 giugno 2023. Un campionato che vedrà grandi novità come la pausa tra autunno e inverno per i Mondiali (ai quali non partecipa l’Italia, non qualificata) e gli spareggi. Con un arrivo di due squadre a pari punti infatti non conterà più la differenza reti, le partite giocate contro quel club ma sarà uno scontro diretto a decidere a chi assegnare lo scudetto o chi verrà retrocesso. Resta per i piazzamenti nelle coppe europee invece la regola dei confronti diretti con arrivo a pari punti. In A salite dalla B ci sono Cremonese, Monza e Lecce; retrocesse invece Genoa, Cagliari e Venezia.

Sarà possibile vedere il sorteggio del calendario in diretta tv e streaming su Dazn oltre che sul canale ufficiale YouTube della Lega.

LE DATE DELLA PROSSIMA SERIE A

Sarà un agosto di fuoco, non solo per il clima torrido, con molte partite in estate e turni infrasettimanali. La prima sosta, La prima sosta, per gli impegni delle nazionali in Nations League, è prevista a settembre (tra il 19 e il 27), poi si giocherà fino alla 15esima giornata prevista per metà novembre. Da allora e fino ai primi di gennaio la Serie A rimarrà ferma per i mondiali.