Mennella con la maglia della Turris promette: “Massimo impegno per le strutture sportive”

I cittadini di Torre del Greco dopo il ballottaggio del 28 e 29 maggio hanno scelto di affidare le chiavi della propria città a Luigi Mennella dopo uno scontro tiratissimo con Ciro Borriello. Il neo sindaco tra i tanti omaggi avuti post vittoria ha ricevuto anche una sorpresa speciale dalla Turris. I corallini infatti per festeggiare la vittoria del candidato hanno consegnato a Mennella una maglia celebrativa della squadra di Torre del Greco, con l’aggiunta sulla manica del numero di preferenze ricevute al ballottaggio dal sindaco.

Il sindaco Luigi Mennella con la maglia della Turris

Per ringraziare la società per il dono ricevuto, il sindaco di Torre del Greco ha pubblicato un post sui propri canali social in cui afferma: “Che grande regalo! Ho ricevuto dalla SS Turris Calcio Srl la maglia della squadra di calcio della mia città personalizzata con il mio nome, il numero 1 e sulla manica il totale delle preferenze ricevute al ballottaggio. La porterò con me al Comune appena insediato: mi servirà da ulteriore promemoria rispetto all’impegno che è giusto dare alla Turris e a tutte le realtà sportive cittadine, con particolare attenzione alle strutture di cui giovani e meno giovani bisogno per praticare lo sport”.

La questione strutture

La frase che fa ben sperare i tifosi della Turris è quella legata alle strutture. L’Amerigo Liguori infatti è l’anello debole di una società che negli ultimi anni ha fatto tanto ben parlare di sé sul territorio nazionale grazie ad una serie di ottimi campionati in Serie C. La struttura di Viale Ungheria è stata oggetto di continue critiche ed è stata al centro dell’attenzione nell’estate del 2020 dove grazie alle Universiadi ha avuto un leggero ammodernamento. Questione stadio che è uno dei fattori principali nelle trattative di cessione della Turris da parte del presidente Colantonio, il quale dopo svariati anni di presidenza sta seriamente pensando di lasciare la squadra di Torre del Greco in “nuove mani” in vista della prossima stagione calcistica.