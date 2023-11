Kolasinac avvisa il Napoli: “Sarà difficile per tutti segnarci, anche per Kvara”

Sabato alle ore 18:00 andrà in scena a Bergamo la sfida tra Atalanta Bergamasca Calcio e Società Sportiva Calcio Napoli. Per i partenopei sarà la prima ufficiale dopo il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina degli azzurri. Il tecnico ex Reggina e Sampdoria tra le altre sabato aprirà un ciclo di partite ad altissima intensità che continuerà con Real Madrid ed Inter. Tutto nel giro di sette giorni. In vista della partita di questo weekend ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato il difensore dell’Atalanta, Sead Kolasinac, che ha avvisato il Napoli ed ha lanciato una provocazione

Le parole di Sead Kolasinac in vista di Atalanta-Napoli

Il difensore bosniaco è stato uno dei migliori acquisti dell’ultima campagna di mercato dei bergamaschi, dando stabilità e forza ad un reparto molto giovane. L’ex Arsenal ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha detto la sua in vista della partita di sabato pomeriggio: “Ogni partita può essere quella della svolta, ora naturalmente non possiamo sapere quale sarà la più importante, ma il nostro compito è vincerle tutte e per farlo dobbiamo iniziare a fare risultato già da sabato pomeriggio”.

Sul Napoli e Khvicha Kvaratskhelia: “Kvara sarà un avversario tosto, lo sappiamo. Come fermarlo non saprei, è una bella domanda. L’unica cosa che posso dire è che dobbiamo essere compatti in difesa. L’obiettivo è quello di chiudere ogni spazio in campo e leggere più palloni possibili. Senza dimenticare gli scontri individuali, dobbiamo essere perfetti. Poi noi se difendiamo insieme è difficile per tutti segnarci”.

L’attacco del Calcio Napoli?: “E’ il miglior attacco e lo dicono i numeri. Ma tutta la squadra azzurra ha qualità, specialmente in avanti, hanno tanti calciatori di altissimo livello e lo hanno dimostrato sia la scorsa stagione che quest’anno. Noi però dobbiamo farci trovare pronti perché sappiamo che sarà una partita complicata e molto tosta, specialmente per noi difensori”.