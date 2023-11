Oggi 25 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Atalanta Bergamasca Calcio-Società Sportiva Calcio Napoli, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Atalanta Bergamasca Calcio-Società Sportiva Calcio Napoli live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Atalanta Bergamasca Calcio-Società Sportiva Calcio Napoli

DATA INCONTRO: 25 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,00

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Dazn, Now Tv

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 31 (Champions League)

2. Football Club Juventus 29 (Champions League)

3. Associazione Calcio Milan 23 (Champions League)

4. Società Sportiva Calcio Napoli 21 (Champions League)

5. Atalanta Bergamasca Calcio 20 (Europa League)

6. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 20 (Conference League)

7. Bologna Football Club 1909 18

8. Associazione Sportiva Roma 18

9. Associazione Calcio Monza 17

10. Società Sportiva Lazio 17

11. Torino Football Club 16

12. Frosinone Calcio 15

13. Unione Sportiva Lecce 14

14. Genoa Cricket and Football Club 14

15. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 12

16. Udinese Calcio 11

17. Empoli Football Club 10

18. Cagliari Calcio 9 (Serie B)

19. Hellas Verona Football Club 8 (Serie B)

20. Unione Sportiva Salernitana 1919 5 (Serie B)

ULTIMO TURNO SERIE A 2023/2024

12ª GIORNATA

Genoa-Verona 1-0

Lazio-Roma 0-0

Lecce-Milan 2-2

Monza-Torino 1-1

Udinese-Atalanta 1-1

Fiorentina-Bologna 2-1

Juventus-Cagliari 2-1

Napoli-Empoli 0-1

Inter-Frosinone 2-0

Sassuolo-Salernitana 2-2

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2023/2024