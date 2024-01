Frosinone-Monza, dove vederla in live streaming gratis, tv, cronaca

Dove vedere Frosinone-Monza di Serie A in programma oggi 6 gennaio 2024 in tv e streaming gratis anche su DAZN

Frosinone e Monza si affrontano oggi per uno scontro importante nella Serie A. Entrambe le squadre stanno cercando di ottenere punti preziosi per la loro battaglia nella lotta per la salvezza o per la qualificazione alle coppe europee.

Se stai cercando un modo per seguire la gara tra Frosinone e Monza comodamente da casa, ti forniamo informazioni sulle piattaforme che trasmetteranno la partita in TV e lo streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, l’incontro tra Frosinone e Monza sarà trasmesso sui canali Sky Sport. Sicuramente potrai trovare la partita su uno dei canali principali del pacchetto Sky Calcio, che solitamente trasmette tutti i match di Serie A.

Per quanto riguarda lo streaming, è possibile seguire la partita gratuitamente su Dazn. Dazn è una piattaforma di streaming che offre la trasmissione di numerosi eventi sportivi, tra cui la Serie A. È necessario creare un account su Dazn per poter accedere al live streaming.

Dazn offre un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti, che ti consentirà di guardare la partita tra Frosinone e Monza senza dover pagare alcun abbonamento. Tuttavia, ricorda di cancellare il tuo account prima della scadenza del periodo di prova se non desideri proseguire con l’abbonamento a pagamento.

In conclusione, per vedere Frosinone-Monza di Serie A in programma oggi 6 gennaio 2024, puoi sintonizzarti sui canali Sky Sport o utilizzare il live streaming gratuito su Dazn. Scegli l’opzione che preferisci e goditi la partita comodamente da casa tua.