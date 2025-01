Sarnese, Novelli nuovo allenatore ma gli rubano l’auto durante la presentazione

Un inizio sicuramente non fortunato per Raffaele Novelli sulla panchina della Sarnese, squadra che milita nel girone G di Serie D e che sta disputando un campionato nelle zone alte della classifica.

Dopo la sconfitta contro la capolista Gelbison, il club granata ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Cavallaro. Pochi dubbi sul successore, con Novelli che è sempre stata una figura gradita alla società, firmando un contratto fino al termine della stagione.

Nella giornata di ieri si è svolta la presentazione ufficiale del tecnico: un rapido incontro con i giornalisti nel pomeriggio, prima di rientrare a casa. Tuttavia, al termine della conferenza stampa, il tecnico ha avuto una spiacevole sorpresa.

Rubano la macchina al neo-tecnico Novelli durante la presentazione alla Sarnese, la ricostruzione

La conferenza stampa è iniziata nel pomeriggio della giornata di ieri. Dopo una mezz’ora circa si è chiusa, con il tecnico Novelli che ha risposto a tutte le domande e curiosità della stampa promettendo un rapido cambio di risultati in vista della lotta play-off.

All’uscita dallo stadio, infatti, mister Novelli ha scoperto il furto della sua auto, una Range Rover. Prima di andare via con la vettura, i malviventi hanno lasciato in strada il borsone dell’allenatore. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, con il club che però non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione in merito (almeno per ora).