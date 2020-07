Regionali Campania, De Luca vola nei sondaggi al 65,4%: lo votano pure a Destra

Vincenzo De Luca vola nei sondaggi sulle Elezioni Regionali in Campania. Il governatore è al 65,4%, Stefano Caldoro al 21,9% e Valeria Ciarambino al 10,9% secondo le stime del sondaggio Winpoll-Arcadia, pubblicato oggi dal “Sole 24 Ore“.

Nella coalizione le liste di De Luca sono stimate al 19,8%, mentre la somma dei voti dei partiti di centrosinistra è quasi al 25%. Ciò dimostra che elettorati non tradizionalmente di centrosinistra simpatizzano per De Luca. Decisivo sarebbe stato l’operato del presidente durante la pandemia da Covid-19: il 78% dei campani dice di avere molta o abbastanza fiducia in lui e allo stesso modo la pensa il 68% degli elettori della Lega, il 72% dei Cinque stelle e il 65% di quelli di Fratelli d’Italia.

Secondo il sondaggio Winpoll-Arcadia il Movimento 5 Stelle si confermerebbe primo partito in Campania con il 21,7% dei consensi, seguito dal Pd al 21,3%, Lega (10,7%) e Fratelli d’Italia (10,5%). Dietro Forza Italia, all’8,2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda sono allo 0,9 e allo 0,8%.