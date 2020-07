Il governatore della Campania Vincenzo De Luca questa sera è andato al Museo Madre per l’inaugurazione della nuova mostra di Carlo Verdone. 42 fotografie di nuvole che il regista romano ha scattato nel corso degli anni e che ora sono diventate un’opera d’arte. Accanto a De Luca anche il presiedete del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Queste le parole del Presidente della Regione:

“E’ una mostra sorprendente, pensare che le ha scattate Verdone, un attore comico. Vedere queste immagini che sono immagini di cieli, non ci sono molti azzurri. Ci sono albe, tramonti. rossi infuocati, nuvole e tempeste. La prima cosa che stupisce e coinvolge è questo senso di tristezza, è qualcosa che lo ha tradito e ha rivelato un fondo di sensibilità e malinconia nel suo animo. Non ci sono volti umani, ci sono nuvole e qualche elemento fisico ogni tanto. Mi è piaciuta molto. Verdone è un grande, è una sintesi tra Totò e Sordi, ha preso il linguaggio comico tra questi grandi. Riesce a trovare nella comicità la tristezza del vivere per i personaggi che interpreta. Poi ci sono cose anche esilaranti, poi siamo gemellati perché lui propone il gallo cedrone che è un’espressione che ho adottato anche io in relazione a qualche esponente politico. E’ un patrimonio culturale dell’Italia”.

Un film con Verdone?

“Non sono all’altezza. Anche un mestiere come quello di Verdone che sembra apparentemente semplice, richiede arte, studio, autocontrollo. Però sono all’altezza di godere della sua arte”.

Sul covid:

“Perché vogliamo cambiare argomento? Ma fatemi respirare. Una riconciliazione con Milano? Ma de che? Inventate sempre fesserie in questo Paese. Avete dimenticato che la Campania ha aperto una sede della Regione a Milano. Non c’è nessun problema, siamo la terra dell’unità d’Italia. Evitiamo polemiche inesistenti, facciamo tutti un passo in avanti. La Milanesiana ha dato un bel contributo, da Milano arriveranno contributi da Napoli che è una città mondo, con tanti difetti e limiti ma anche umanità. C’è la miseria vera, la sofferenza e un grande patrimonio di umanesimo qui“.

Da segnalare che durante l’intervista a De Luca qualche distanza viene meno.