Forbes incantato da Napoli: “La città partenopea è la capitale italiana dello stile”

Forbes, uno dei magazine più famosi al mondo, ha omaggiato la città di Napoli definendola “capitale italiana dello stile”.

Nell’articolo intitolato “L’Italie, leader mondial de la mode haut de gamme pour homme” si loda la qualità manifatturiera e la capacità di innovazione degli italiani. Il “made in Italy”, infatti, è riconosciuto in tutto il mondo come simbolo di eccellenza.

In tale contesto sono quattro le regioni italiane a cui viene dato maggiormente spazio: il Piemonte, le Marche, la Campania e la Toscana. In particolare il capoluogo partenopeo giunge ad affermarsi come emblema dello stile a livello nazionale.

Dal testo si legge: “La città partenopea è ricca di camicette, guanti, tailleurs, cravatte che elevano il savoir-fare al rango d’arte. La città vanta i maestri sarti più importanti e famosi al mondo. Tra questi Gennaro Rubinacci, Ciardi, Dalcuore, Cesare Attolini, Isaia, Borrelli, Ciro Paone – Kiton, Marinella, Mario Tallarico.”

“La città è ricca di tanti maestri sarti meno conosciuti ma sicuramente talentuosi come la Sartoria Geca. Si tratta di una giovane azienda, con cinquanta anni di esperienza alle spalle, che dal fondatore è passata al figlio.”

Una rivista del calibro di Forbes, dunque, eleva la città di Napoli riconoscendo il suo primato in fatto di stile. Del resto non è la prima volta che media internazionali rivolgono la propria attenzione alla nostra città, decantandone le bellezze artistiche e paesaggistiche, oltre al gran cuore dei cittadini.