Dall’argento di Tokyo alle vacanze in Campania: relax a Sorrento per Vanessa Ferrari

Anche Vanessa Ferrari, reduce dalla vittoria della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo, ha scelto di trascorrere le sue vacanze in Campania, godendosi un piacevole soggiorno a Sorrento.

Vanessa Ferrari trascorre le vacanze in Campania: relax a Sorrento

Con l’inizio del periodo estivo la Campania è stata presa d’assalto dai turisti. Non sono mancate celebrità e personaggi di rilievo internazionale sulle coste campane: basti pensare a Sting giunto a Positano o a Jennifer Lopez sbarcata a Capri in compagnia di Ben Affleck. Dalle isole alle costiere, passando per i luoghi ricchi di storia e cultura: la Campania ancora una volta si attesta come una delle mete prescelte dai visitatori di tutto il mondo.

Tra i nomi di spicco approdati in terra campana si aggiunge quello dell’atleta olimpionica Vanessa Ferrari, nonché medaglia d’argento nel corpo libero di ginnastica ai Giochi giapponesi, che ha scelto la penisola sorrentina come meta delle sue meritate vacanze. Lei stessa ha pubblicato un video, immortalando il panorama, scrivendo: “Finalmente relax”.

Incantata dal paesaggio sorrentino la Ferrari non perde occasione per condividere con i suoi followers uno scatto in cui si mostra in verticale su uno scoglio: “Sono una ginnasta semplice, vedo un paesaggio e taaac”. Nelle stories, inoltre, ha sottolineato l’accoglienza e l’ospitalità che le è stata riservata dallo staff.