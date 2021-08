Chiara Ferragni ad Amalfi, tra babà e paesaggi mozzafiato: “Tornata in questo paradiso”

Continua il tour campano di Chiara Ferragni e Fedez che, in compagnia di amici e familiari, hanno lasciato l’isola di Capri per dirigersi verso Amalfi, perla della Costiera particolarmente amata dalla celebre influencer.

Chiara Ferragni e Fedez ad Amalfi: “Tornata in questo paradiso”

La coppia più social d’Italia sta trascorrendo le vacanze estive tra le isole del Golfo di Napoli e le bellezze della Costiera Amalfitana. A rendere noto l’itinerario di viaggio è stata la stessa Chiara: “Passeremo il resto dei giorni tra Ischia, Capri, Positano e Amalfi. Non vedo l’ora perché amo questi posti”.

Dopo la tappa ischitana, i due sono sbarcati a Capri, immortalando la bellezza dei paesaggi mozzafiato e le tradizioni del luogo. Fedez ha addirittura condiviso con i followers una dedica in napoletano per la sua dolce metà: “So’ pazzo ‘e te”.

Lasciata l’isola caprese, la coppia si è concessa un piacevole soggiorno presso l’hotel Santa Caterina di Amalfi. E’ stata la stessa Chiara a postare una serie di scatti in cui mostra lo splendido paesaggio alle sue spalle scrivendo: “Di nuovo in questo paradiso”.

Dopo una giornata trascorsa in barca, tra le acque cristalline della Costiera, Chiara e Fedez si sono concessi un pranzo in tipico stile napoletano, terminato con babà e sfogliatelle. Come i ‘Ferragnez’, altri personaggi noti hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Campania. Non sono mancate celebrità internazionali come Sting, giunto a Positano, e Jennifer Lopez, sbarcata a Capri in compagnia di Ben Affleck.