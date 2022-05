Dopo aver mostrato le sue bellezze nel corso del giro d’Italia, ora a Bacoli ci saranno dei campi per gli sport acquatici. In particolare il luogo scelto è quello dl Lago Miseno che con il suo panorama incanterà gli sportivi che decidono di tuffarsi nelle acque campane.

BACOLI, IL LAGO MISENO AVRA’ CAMPI PER SPORT ACQUATICI

A darne l’annuncio è il primo cittadino, Josi della Ragione, in un post sul suo profilo Facebook nel quale scrive:

“È fatta! Il lago Miseno avrà campi per sport acquatici. La Regione Campania ha ammesso a finanziamento il nostro progetto. Così arricchiamo la città di nuovi impianti, con spogliatoi nel cuore della villa comunale. Così ci candidiamo ad ospitare eventi internazionali nella nostra città. Bacoli potrà contare sui fondi delle Universiadi. È un risultato straordinario, e per il quale abbiamo lavorato tanto. Anche in piena pandemia. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano ed il consigliere Alessandro Scamardella, e tutti coloro che stanno facendo la loro parte, per aver trasformato in realtà il desiderio di tanti giovani sportivi. Tante famiglie, tanti appassionati. Non era semplice trovare fondi. In un comune che vive il flagello del dissesto. Ma ci siamo riusciti. Vogliamo che i nostri laghi, dopo lunghi tempi di degrado, siano sempre più casa dello sport, della socialità, di gioia, di vita. Insieme, per migliorata il nostro paese. Un passo alla volta“.

BACOLI TINTA DI ROSA PER IL GIRO

Intanto grande successo ha riconcentrato la tappa partenopea del giro d’Italia con partenza e arrivo su Via Caracciolo ma che ha visto la carovana dei corridori passare anche per Bacoli. Per l’occasione sono state rifatte le strade che si sono colorate di rosa. Numerose le persone che hanno partecipato alla competizione sostenendo i ciclisti che sono rimasti incantanti dalle bellezze del luogo.