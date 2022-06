In Campania la scuola riaprirà il 13 settembre 2022. Oltre a quella dei saldi c’è la data anche dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023.

Scuola in Campania: il calendario

Mentre nella maggior parte delle regioni italiane riapriranno il 12 settembre. Diffuso anche il calendario delle festività e dei ponti del prossimo anno, che si speri sia senza Covid e senza restrizioni per gli alunni e docenti.

La data dell’inizio della scuola è valida per infanzia, elementari, medie e superiori. Le vacanze di Natale saranno, come sempre, dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. Mentre dal 20 al 22 febbraio 2023 sono in programma le vacanze di Carnevale. La pausa per Pasqua sarà dal 6 al 10 aprile 2023 e per la Festa della Liberazione è previsto un ponte: i ragazzi staranno a casa oltre al 25 anche il 24 aprile.

Le festività

1 novembre 2022: Tutti i Santi;

8 dicembre 2022: Immacolata concezione,

25 dicembre 2022: Natale;

26 dicembre 2022: Santo Stefano;

1 gennaio 2023: Capodanno;

6 gennaio 2023: Epifania;

9 aprile 2023: Pasqua

10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2023: Festa della Liberazione;

1 maggio 2023: Festa del Lavoro;

2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica.

I ponti del 2022/2023

Nei ponti più interessanti del 2023, le regioni possono decidere di aggiungere uno o due giorni di vacanza:

il 1 novembre cade di martedì;

l’8 dicembre di giovedì;

il 6 gennaio di venerdì;

il 25 aprile di martedì;

il 1 maggio di lunedì;

il 2 giugno di venerdì.